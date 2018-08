Política

Anulada la 'doctrina Parot'

La Fiscalía analizará caso por caso la aplicación de la sentencia

22/10/2013

El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha dicho hoy que la Fiscalía estudiará de forma individualizada caso por caso si procede aplicar la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) sobre la 'doctrina Parot'.

En un desayuno de Nueva Economía Fórum ha aclarado que a su juicio la resolución del TEDH no cuestiona la 'doctrina Parot' sino la manera de aplicarla retroactivamente y que no establece un marco general sino que resuelve un solo caso, al exigir la excarcelación de Inés del Río Prada, condenada a 3.828 años de cárcel por 24 asesinatos.

En declaraciones a los periodistas al finalizar el acto ha insistido en que el hecho de que la Fiscalía haya apoyado en este caso la aplicación de la sentencia del TEDH no significa que vaya a ser así en todos los supuestos.

Eduardo Torres-Dulce ha explicado que el Ministerio Fiscal no pondrá dificultad a la ejecución de la resolución del TEDH cuando así lo decida el órgano judicial español correspondiente.

No obstante, ha insistido en que la Fiscalía no hará una "categorización general" de la sentencia sino que esperará a analizar cada caso concreto para decidir si procede o no su aplicación.

A juicio de Torres-Dulce esta resolución no supone un fracaso. Por otra parte ha asegurado que "la Fiscalía ha estado siempre y estará en la defensa de la posición de las víctimas" como ha ocurrido a lo largo de todos los procesos, lo que "no es incompatible con la situación del Estado de derecho".