Urkullu: 'No me gustan las imágenes de triunfo'

Redacción

23/10/2013

El lehendakari ha pedido a la ciudadanía evitar algún "tipo de ostentación que pueda herir la sensibilidad de la sociedad", tras tumbar el TEDH la doctrina.

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha pedido hoy a la izquierda abertzale que tenga "altura de miras" y evite actos de exaltación a los presos ante las excarcelaciones que pueda haber tras la sentencia contraria a la 'doctrina Parot' por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).

Urkullu, en declaraciones a la cadena Ser, ha opinado que la ciudadanía vasca "merece dar pasos desde la racionalidad" que aconseja el cumplimiento de la sentencia del TEDH "sin hacer ningún tipo de ostentación que pueda herir la sensibilidad de la sociedad".

Urkullu ha recordado que los presos que pueden ser excarcelados una vez cumplida su condena cometieron graves crímenes que causaron mucho dolor.

"A mí no me gustan las imágenes de triunfo como si fuera esto un logro para alardear ni con ikurriñas ni con no ikurriñas. Detrás de esto hay un atentado y un delito que se han cometido y hay una memoria de las víctimas que hay que tener presente", ha insistido.