Política

Entrevista en Radio Euskadi

Ares: 'El PSE no apoyará las mociones contra los presos excarcelados'

Redacción

31/10/2013

El secretario de Organización del PSE-EE, Rodolfo Ares, ha afirmado que los presos abandonan la cárcel "por decisiones judiciales en un Estado de derecho".

El secretario de Organización del PSE-EE, Rodolfo Ares, ha afirmado que el PSE no apoyará las mociones del PP para declarar personas 'non gratas' a los terroristas excarcelados como consecuencia de la decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos contraria a la doctrina Parot. Tras puntualizar que la "dinámica" de los populares no es "la más adecuada" ha recordado que los expresos abandonan la cárcel "por decisiones judiciales en un Estado de derecho".

En una entrevista a Radio Euskadi, Ares ha recordado que se proviene de "una época en la que el mundo de Batasuna pretendía declarar hijos predilectos a terroristas o a gente que había amparado esa violencia" y, entonces, los socialistas se opusieron.

Según ha puntualizado, ahora el PSE "también está en contra de esta dinámica de declarar personas 'non gratas'" a quienes, pese a "tener muchas responsabilidades" porque "cometieron actos terroristas, formaron parte de ETA o daban apoyo o justificación a la violencia", han salido de prisión "en virtud de la aplicación de las leyes y por decisiones judiciales en un estado de derecho".

"Esta dinámica que algunos pretenden, otra vez, llevar a las corporaciones locales, no nos parece la más adecuada y no apoyaremos con nuestro voto esa iniciativa", ha aclarado.

Para Ares, con este tipo de iniciativas, el PP y UPN, en Navarra, pretenden hacer "ruido" y "colocarse al frente del dolor y el sentimiento de las víctimas" que el PSE "comparte".

A su juicio, pese al "dolor" de las víctimas, es preciso "hacer pedagogía" ya que "es evidente" que existe un Estado de Derecho y cuando un Tribunal decide que "determinadas personas" deben ser excarceladas, "hay que acatar esas determinaciones, por mucho dolor que se sienta".