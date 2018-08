Política

Urizar dice que EH Bildu no apoyará Cuentas sin mirar el contenido

Redacción

02/11/2013

El jeltzale Joseba Egibar ha reclamado que "no se entorpezcan" ni enmienden a la totalidad las cuentas de las distintas instituciones vascas.

El secretario general de EA y parlamentario de EH Bildu, Pello Urizar, ha afirmado que la coalición soberanista hará caso omiso a quienes les piden que apoyen los presupuestos al margen de su contenido, en referencia a las declaraciones realizadas por el portavoz parlamentario del PNV, Joseba Egibar, que ha reclamado que "no se entorpezcan" ni enmienden a la totalidad las cuentas de las distintas instituciones vascas.

Tras la inauguración del nuevo Alkartetxe en Baiona, Urizar ha recordado que los presupuestos son "las herramientas más importantes de un proyecto" y ha considerado que "es una ligereza" plantear que las cuentas públicas "se tengan que aprobar independientemente de los que se ponga en ellas".

"Nosotros creemos que, para resolver los problemas que hoy estamos viviendo día a día con la crisis económica, hay que poner en marcha determinadas medidas que requieren de un apoyo presupuestario, y el que crea que tiene que hacerlo de otra manera, definirá el presupuesto de otra manera", ha aseverado.

Por lo tanto, ha señalado que EH Bildu hará caso omiso a los emplazamientos que se les hace para solicitar el apoyo a los presupuestos al margen de su contenido porque "no es realista". "Nosotros apoyamos o no unas presupuestos en base a lo que ponga ahí y nosotros no vamos con esa filosofía que el PNV reitera año tras año", ha concluido.