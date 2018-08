Política

Entrevista en RNE

Rajoy anuncia una ley que obligue a cumplir los servicios mínimos

Redacción

21/11/2013

Afirma que no subirá el IVA y que intentará no remodelar su Gobierno hasta que acabe la legislatura. Rajoy asegura que mantiene una "estupenda relación" con Aznar.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha asegurado hoy que no tiene intención de hacer ninguna remodelación en su Gabinete antes de Navidad y que, si puede, no la hará en toda la legislatura. También ha indicado, en una entrevista a RNE, que no habrá más subidas del IVA y que mantiene una “estupenda relación” con el expresidente José María Aznar pese “a la leyenda que circula por ahí”.



Además, Rajoy ha anunciado una ley de servicios mínimos para conciliar el derecho de huelga con el respeto a la libertad que tienen los ciudadanos a que se les respete y así se lo ha encargado al Ministerio de Empleo. "De lo que soy partidario es de una ley de servicios mínimos, para que se cumplan", ha dicho Rajoy antes de avanzar que ya ha encargado al Ministerio de Trabajo "que se estudie". Respecto a Ana Botella, Rajoy ha asegurado que es "una magnífica alcaldesa de Madrid" y ha descartado que, en este momento, se plantee si será o no candidata a la reelección.



En la entrevista, el jefe del Ejecutivo ha subrayado que el Gobierno está trabajando con mucha intensidad y ha añadido que los ministros se han esforzado mucho, han sido valientes y él les está agradecido a todos. Ante la posibilidad de que algún ministro encabezara la lista del PP a las elecciones europeas, ha dicho que eso sí le obligaría a hacer algún cambio en su Gabinete, pero ha reiterado que, en este momento, no tiene intención de hacer modificación alguna.



Además, ha asegurado que no habrá más subidas del IVA, ni tan siquiera en 2015, y ha afirmado que los ajustes que pudieran acometerse hasta el final de la legislatura no serían tan relevantes como los acometidos en los dos últimos años.



Sobre Aznar, Rajoy ha negado que mantengan una “mala relación” y ha añadido que hay “una leyenda que circula por ahí.

“Tengo una relación estupenda con Aznar desde hace muchos años y estoy absolutamente convencido de que va a seguir. A partir de ahí -ha reiterado- seguirá la leyenda, pero tengo una magnífica relación".