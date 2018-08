Política

Declaraciones en Radio Euskadi

PSE y PP tienen una 'estrategia de huída' de la Ponencia, según el PNV

07/12/2013

Arzuaga (EH Bildu) ha defendido que el debate de paz "se tiene que sustraer del calor y los focos, pero no de los taquígrafos" y Pastor ha dicho no entender la postura del PNV.

El presidente del GBB del PNV, Joseba Egibar, ha acusado a PSE y PP de hacer una "estrategia de huída" de la Ponencia de Paz al preferir el "contraste" de estas cuestiones en los medios de comunicación y en el Pleno del Parlamento, antes que en la ponencia.

Además, ha indicado que aquellas formaciones que no están en la Ponencia de Paz y Convivencia, pero buscan desarrollar el debate en público, llevan a cabo "una modalidad de filibusterismo".

En declaraciones a Radio Euskadi, Egibar ha subrayado que el Parlamento vasco ha aprobado por "mayoría absolutísima" que el debate de paz y convivencia se lleve a cabo previamente en la ponencia y ha negado que los jeltzales busquen "negar al pleno que se sustancien estos debates".

En este sentido, ha apostado por "no ahondar en la iniciativa de querer poner los contadores a cero cada semana, como si nada hubiera sucedido los dos últimos años" y ha insistido en que "por razones de eficacia política", es preferible que estas cuestiones se traten en la ponencia de paz.

El parlamentario de EH Bildu Julen Arzuaga ha defendido que el debate de paz "se tiene que sustraer del calor y los focos, pero no de los taquígrafos" y ha considerado que su formación, junto a PNV, tienen "representatividad suficiente" como para seguir hacia adelante en la ponencia de paz.

Tras recordar que EH Bildu está en la ponencia, ya que participarán "en todos los foros en los que se hable de paz", ha remarcado que "algunas cuestiones que se han dado en torno a los presos, así como la ejecución de una sentencia de Estrasburgo sobre el caso Inés del Río, a algunos le genera cierta tensión y necesidad de reactivar el debate".

Por su parte, el portavoz del PSE-EE, José Antonio Pastor, ha dicho no entender la postura del PNV porque su reivindicación de los trabajos de la ponencia es "compatible" con el apoyo a un pronunciamiento de deslegitimación del terrorismo.

La parlamentaria del Partido Popular Laura Garrido ha acusado al PNV de "plegarse" a las peticiones de la Izquierda Abertzale (IA) y ha insistido en que la ponencia de paz y convivencia "no tiene utilidad".

Moción de deslegitimación

PSE-EE y PP han criticado hoy la negativa del PNV el pasado jueves a votar a favor de una moción pactada entre los dos primeros y UPyD, en la que se recogía la deslegitimación del terrorismo.

La popular Laura Garrido ha lamentado no haber conseguido que el PNV se sumase a esa moción y ha dicho que no entiende porque este partido no ha querido sumarse al "reproche social" a los que "aplauden o jalean a un terrorista".