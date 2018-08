Política

Experiencia en las aulas

Víctimas de ETA abogan por el perdón y por no transmitir odio

Redacción

09/12/2013

Carmen Hernández y Pedro María Baglietto han relatado sus experiencias con alumnos. Han coincidido en la importancia inculcar a los jóvenes que no hay que odiar.

Dos víctimas del terrorismo, Carmen Hernández y Pedro María Baglietto, han coincidido este lunes en la importancia del perdón y en inculcar a los jóvenes que no hay que odiar.

Hernández, viuda del concejal del PP de Durango asesinado en el 2000 Jesús Mari Pedrosa, y Baglietto, cuyo hermano Ramón, edil de UCD, fue asesinado por la banda terrorista en 1980, han participado en un seminario sobre "La contribución educativa y social de las víctimas de la violencia y del terrorismo a la reconciliación", organizado por el centro Bakeola en el Palacio Euskalduna de Bilbao. El objetivo de la conferencia ha sido que contaran la presencia de ambos en las aulas.

"Pensé que podía ser enriquecedor para los jóvenes, y por eso me presté. Hacerles conocer mi historia de una forma delicada creía que sería positivo", ha asegurado Carmen Hernández. "La primera vez, ante 50 niños. Al principio, no sabes cómo van a reaccionar, me quedé asombrada del respeto y de cómo me escucharon. Se trataba de compartir con ellos el día más triste de mi vida, contárselo de manera sencilla, sosegada, sin odio", ha recordado.

Incluso, les habló de los presos de ETA. "Les hablé de la importancia del arrepentimiento, del reconocimiento del daño causado", ha apuntado. La viuda de Pedrosa concluyó diciéndoles a los alumnos que "había perdonado, y que no tenía necesidad de que me lo pidieran (perdón)". Después de la intervención en el aula, ha proseguido, "se quedaron impactados". "Te preguntan por el presente, les extraña que no tengas odio, te dicen que eres valiente", ha concluido Carmen Hernández.

Días después le enviaron a Carmen las reflexiones escritas por los adolescentes, con frases como "compartir el pasado para que no vuelva a ocurrir no tiene precio".

Pedro María Baglietto, que desde hace años pronuncia conferencias, sobre todo en institutos, ha explicado que a veces le preguntan por la pena de muerte, "ante la que me rebelo". "Pero yo no quiero trasladarles mis ideas políticas, sólo pedagogía de la no violencia. Hablar de la no violencia, pedagogía de la no venganza, pedagogía del estado de derecho", ha subrayado.

Los alumnos

Beatriz e Iratxe, alumnas de segundo de bachillerato que asistieron a las charlas, han comentado que escuchar a las víctimas les hizo saber que ''en los actos de violencia no hay bandos, hay víctimas". "Nos permitió ver más cercano el tema, porque es algo de lo normalmente no se habla, ves que somos capaces de perdonar incluso los hechos más horribles", ha señalado.

Subvención a asociaciones

El Gobierno Vasco aprobará el próximo mes de marzo un decreto, dotado con 250.000 euros, por el cual diferentes asociaciones ofertarán a los colegios que lo deseen diversas iniciativas sobre la paz, los Derechos Humanos, la resolución de conflictos o la empatía con las víctimas.

El Ejecutivo tiene previsto que este programa, denominado Elkarrekin, se lleve a la práctica el último trimestre del presente año escolar, según ha explicado la asesora en el departamento de Educación del Plan de Paz y Convivencia del Gobierno Vasco, Aintzane Ezenarro.