Política

Manifestación por los presos

Ortuzar cree que el comunicado de ETA podría venir antes del 11-E

Redacción

07/01/2014

El presidente del PNV cree que "si lo importante" para la izquierda abertzale es la manifestación del 11 de enero, "antes" llegará un nuevo comunicado de ETA.

El presidente del PNV, Andoni Ortuzar, cree que, "si lo importante" para la izquierda abertzale es la manifestación del día 11 convocada en Bilbao por 'Tantaz Tanta' a favor del acercamiento de los presos, antes "vendrá" un comunicado de ETA.



En una entrevista concedida a Onda Vasca, Ortuzar ha asegurado que no tiene noticias de que ETA vaya emitir un comunicado hacia su desarme, ya que sólo conocen "los rumores de los mentideros políticos". No obstante, ha asegurado que, en este momento, "tendría lógica".



Tras afirmar que "hay una política de comunicación bien orquestada" en la izquierda abertzale, ha señalado que "la clave es si esto se hace principalmente para que el día 11 sea un punto de inflexión y algo muy importante en lo que ellos están depositando muchas esperanzas, o tiene más largo recorrido". "Si lo importante es el día 11, el comunicado llegará antes del día 11", ha concluido.



En referencia al rey Juan Carlos, Ortuzar ha señalado que "en los sitios es muy importante saber estar", pero también "es muy importante saber irse a tiempo".



Preguntado por si sigue capacitado para reinar, ha indicado que para hacer ese juicio sólo tiene las imágenes que vio este domingo, durante la Pascua Militar: "Cuando las estaba viendo, me vino a la cabeza una reflexión: en los sitios es muy importante saber estar, pero de los sitios también es muy importante saber irse a tiempo", ha apuntado.