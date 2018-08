Política

A petición de EH Bildu

La operación contra el EPPK, a debate en el Parlamento Vasco

Redacción

15/01/2014

EH Bildu reclama que la Cámara rechace la operación, mientras que el PNV remitirá el debate a la Ponencia de Paz y el PSE presentará un texto alternativo.

La Diputación Permanente del Parlamento Vasco debatirá hoy una proposición no de ley "urgente" de EH Bildu que reclama que la Cámara rechace la detención del grupo de interlocutores del EPPK.

Durante la reunión, el PNV remitirá la discusión a la Ponencia de Paz y Convivencia, aparcada momentáneamente tras la negativa del PSE-EE y PP a participar.

El PSE-EE ya ha anunciado que planteará una enmienda a la totalidad en la que abogará por una política penitenciaria "más flexible y dinámica", y exigirá a la izquierda abertzale que "acabe de hacer el recorrido que le corresponde" y aborde "una revisión crítica de su pasado".

Por su parte, el PP no presentará ningún texto alternativo, sino que se limitará a emitir un voto en contra "como un campano" a la iniciativa de EH Bildu para no darle "un protagonismo en una materia que no tiene discusión".

UPyD también mostrará su oposición "frontal" a la PNL de la coalición abertzale.

La Mesa del Parlamento Vasco acordó este pasado lunes convocar para este miércoles la Diputación Permanente con el fin de debatir una Proposición no de Ley "urgente" presentada por EH Bildu contra la operación de la Guardia Civil en la que detuvo a ocho interlocutores del EPPK. La discusión se producirá con el apoyo de los representantes de la coalición abertzale, del PNV y del PSE-EE en la Mesa, y el rechazo del PP.

En su texto de la PNL, EH Bildu ha denunciado que la operación policial "echa por tierra el ansia de paz arraigado en la sociedad vasca". "Es imprescindible que el Parlamento Vasco dé inmediatamente una respuesta acorde a los hechos", señala.

A su juicio, la operación "no tiene ninguna base legal" y es "políticamente inoportuna". "Las personas detenidas estaban llevando a cabo una actuación pública, transparente y conocida en favor de la normalización política, una actuación garantizada por el derecho a reunirse pacíficamente y por la libertad de expresión", añade.