Política

Documento de ETA

EH Bildu ve 'un paso más' en el documento de ETA

Redacción

19/01/2014

PNV, PSE-EE, PP, UPN y UPyD, sin embargo, no han apreciado nada nuevo, y han vuelto a reclamar a la organización armada que se disuelva.

El documento interno de ETA publicado hoy en el diario Gara ha generado numerosas reacciones entre los partidos vascos, aunque prevalece el mensaje de la disolución.

El PNV ha afirmado que ETA "no tiene que hacer análisis políticos" sino "entregar todo su arsenal".

Fuentes del PNV han indicado que el documento, no es el comunicado que todos los vascos están esperando, el del anuncio de su desarme unilateral.

Asimismo, han recordado que el lema de la pancarta de la manifestación del pasado sábado en Bilbao, que movilizó a más de 100.000 personas, incluía la palabra paz y dicho término "es incompatible con mantener un arsenal".

Por su parte, el secretario general de EA y parlamentario de EH Bildu, Pello Urizar, ha señalado que ETA ha dado "un paso más" en apoyo a un "proceso que nos acerca al escenario de paz y normalización política". Asimismo, ha pedido responsabilidad a PSE y PP y ha criticado la "lectura negativa" que, a su juicio, hace el Gobierno español de "todos los avances".

Urizar ha remarcado que todas las fuerzas políticas tienen que "ayudar" para que sea una realidad la paz y normalización.

El secretario de Organización y Coordinación del PSE-EE, Rodolfo Ares, ha afirmado que lo que espera es el anuncio de ETA de su disolución definitiva y no "documentos o comunicados". "Mientras tanto, no vamos a hacerle publicidad", ha destacado.

"ETA no puede hacerse protagonista. Si dejó de matar, no tiene sentido que continúe existiendo. No tiene ningún papel y lo que le pedimos es que se disuelva", ha manifestado.

El portavoz del PP de la CAV, Borja Semper, ha opinado hoy que el documento es "un bla, bla, bla, plagado de la retórica de siempre, que incurre en una gran mentira, y es que ETA no ha tomado ninguna decisión, ETA ha sido derrotada y forzada a dejar de asesinar".

El secretario general de UPN, Oscar Arizkuren, ha asegurado que no existe ningún motivo para "bajar la guardia" ante ETA.

El parlamentario vasco de UPyD, Gorka Maneiro, ha subrayado que lo "importante" no es tanto lo que diga ETA, sino lo que hagan los demócratas y "sobre todo el Gobierno de España para lograr la derrota definitiva e incondicional".