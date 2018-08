Política

Supuesto chantaje

Cervera declara ante juez y 'espera que se tome alguna decisión'

Redacción

20/01/2014

El exdiputado del PP vuelve a declarar ante el juez por el supuesto intento de chantaje al expresidente de Caja Navarra.

El exdiputado del PP Santiago Cervera ha acudido hoy a declarar de nuevo ante el juez que instruye el supuesto intento de chantaje al expresidente de Caja Navarra con el convencimiento de que ha transcurrido ya "tiempo suficiente" como para que "se tome alguna decisión" al respecto.



"Yo confío en que un año y un mes después de que se empezara a instruir el asunto ya es tiempo suficiente como para que se tome alguna decisión", ha declarado a los periodistas momentos antes de acceder al juzgado.



Pasadas las 09.00 horas y acompañado por su abogado Sergio Gómez, Cervera ha llegado a la Audiencia Provincial de Navarra para declarar ante el juez Fermín Otamendi, quien decidió imputarle por un supuesto intento de chantaje en diciembre de 2012.



Aunque el exdiputado ha manifestado que no sabe por qué le ha llamado el juez, su citación tiene lugar días después de que el departamento de Justicia de Estados Unidos haya remitido al juzgado navarro los datos que dispone de la cuenta desde la cual se envió el correo electrónico del chantaje al expresidente de CAN, José Antonio Asiain, sin haber podido determinar desde qué ordenador se envió ese mensaje.



Según denunció en su momento José Antonio Asiáin, el 5 de diciembre de ese año recibió un correo anónimo que le exigía el pago de 25.000 euros bajo la amenaza de hacer público que estaba facturando como abogado importantes cantidades de dinero a Caja Navarra, de las que también se beneficiaba su hijo, una "acusación falsa", en palabras del dirigente de la entidad financiera.



El exdiputado fue detenido por la Guardia Civil días después al ir a recoger supuestamente un sobre con la citada cantidad de dinero en efectivo dejado en una rendija de la antigua muralla de Pamplona.



Cervera, quien renunció a su acta de diputado al ser detenido, ha insistido en todo momento en que él ha sido objeto de "una trampa", tras haber recibido el 29 de noviembre otro correo electrónico en el que se le ofrecía información confidencial sobre Caja Navarra, que supuestamente estaba en el sobre que fue a recoger.



"Si me llama acudo y declaro, como corresponde", ha sostenido Cervera, quien ha agregado que no puede decir "nada nuevo", lo único que vuelve a ponerse a disposición de la Justicia como hizo "desde el primer día cuando surgió este tema".



Cervera, quien ha reconocido que se encuentra "bien, dentro de lo que cabe", ha comentado que lleva una vida "distinta a la que llevaba antes".