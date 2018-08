Política

Entrevista en Antena 3

Rajoy no ve 'ninguna razón' para cambiar la política penitenciaria

Redacción

20/01/2014

El presidente del Gobierno ha asegurado que tiene un plan para frenar la independencia de Cataluña. "No habrá independencia de ningún territorio español", ha garantizado.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha asegurado esta noche que su responsabilidad es "ir a por ETA" mientras que ésta siga siendo una organización terrorista y que, por ello mismo, no ve "ninguna razón" para cambiar la política penitenciaria.

En una entrevista en Antena 3, Rajoy ha reiterado que no le ha gustado la sentencia europea que acabó con la 'doctrina Parot', pero ha señalado que hay que cumplir la ley, y por eso ha considerado que no es justo que se critique a los jueces que estén cumpliendo con su obligación aplicando dicha ley.

Ante la pregunta de si teme que vuelva la violencia si el proceso de paz no avanza, Rajoy ha señalado que "ojalá no", pero ha advertido de que el Estado "no puede aceptar el chantaje de nadie".

Cataluña

Por otro lado, el jefe del Gobierno ha asegurado que tiene un plan para frenar la independencia de Cataluña y ha garantizado que el Estado está preparado para hacer frente a cualquier escenario y que, mientras él sea presidente, "no habrá independencia de ningún territorio español".

Paro

El presidente del Gobierno ha expresado su confianza en que 632.000 españoles abandonarán las listas del paro en los dos próximos años para acabar la legislatura con menos desempleados de los que se encontró al comienzo de la misma. "Estoy convencido de que lo podemos conseguir", ha manifestado.

Rajoy se ha mostrado convencido de la inocencia de la infanta Cristina y, en consecuencia, no cree que deba renunciar a sus derechos dinásticos. "Estoy absolutamente convencido de que las cosas le irán bien", ha aseverado Rajoy.

Además, Rajoy ha afirmado que "respeta" la decisión del alcalde de Burgos, Javier Lacalle, de parar la construcción del bulevar en el barrio de Gamonal tras "analizar" la opinión de la gente, y ha asegurado que nadie de su partido "ha pedido la dimisión" del regidor.

Por último, el mandatario ha expresado su disposición a intentar buscar un acuerdo sobre la reforma de la ley del aborto dentro de los límites establecidos por el Tribunal Constitucional.