Mintegi pide pasos al Gobierno para facilitar el desarme de ETA

05/02/2014

"En este conflicto político ha habido muchos factores y protagonistas, todos deberán dar pasos, y no creo que haya que poner el foco o la lupa solamente en una parte", según Laura Mintegi.

La portavoz parlamentaria de EH Bildu, Laura Mintegi, ha afirmado que, para lograr que ETA dé el paso de su desarme, se necesita "crear un clima entre todos" en la sociedad porque, en su opinión, "esto no es un problema de una sola parte, y el Gobierno español deberá dar pasos también, al igual que los partidos que estamos aquí".

En este sentido, ha indicado que "todas las cosas tienen un contexto y nada está aislado y, como en este conflicto político ha habido muchos factores y protagonistas, todos deberán dar pasos, y no creo que haya que poner el foco o la lupa solamente en una parte".

En una entrevista a Euskadi Irratia, Mintegi se ha preguntado "si verdaderamente existe voluntad para acabar con el ciclo violento", y ha asegurado que, si los partidos políticos "fuéramos capaces de hablar con tranquilidad y normalidad" sobre el desarme de ETA, "se facilitaría el camino" para lograrlo.

Asimismo, en referencia a la situación de los presos de ETA, Mintegi ha señalado que hay "unas decisiones previas que hay que tomar", pero que, en su opinión, "no se quieren tomar". De esta forma, ha indicado que "hasta los propios jueces han empezado a decir que, por parte de la legislación, no hay ninguna objeción para que todos los presos que están dispersados sean acercados a sus casas". "Dicen (los jueces) que se podría hacer mañana mismo --ha añadido--, que no hay que cambiar ni una sola coma de la legislación actual, y no se hace. Una cosa tan simple, fácil y que cumple la ley, y no se hace".

"La sociedad no ha salido a calle a pedir el desarme, miles y miles y miles de personas salieron a la calle el 11 de enero para pedir una solución, y esa solución pasa por acercar a casa a las personas que están presas. Muchos agentes sociales lo piden, e incluso los propios jueces dicen que se puede hacer", ha asegurado.

Pacificación y convivencia

Por otro lado, Laura Mintegi ha señalado que "es lógico" que haya un acercamiento en el tema de la pacificación y la convivencia entre el Gobierno vasco y EH Bildu, ya que, en su opinión, ambos han apostado por la paz y la convivencia.

"El Gobierno vasco, a su manera, y no estamos de acuerdo en muchas cosas, ha hecho una apuesta por la paz y la convivencia, y EH Bildu ha apostado completamente por la paz y la convivencia. Por lo tanto, es lógico que ahí haya un acercamiento, con divergencias, desacuerdos y cada uno desde su atalaya, pero es lógico, y eso nos lo pide sobre todo la responsabilidad porque es lo que pide la sociedad", ha explicado.

Testimonios de víctimas en las aulas

Asimismo, ha considerado que el Plan de Paz en Educación presentado este martes por el Ejecutivo autónomo, que prevé testimonios en los colegios de víctimas tanto del terrorismo como de abusos policiales, es "un poco forzado", ya que ha considerado que "en la sociedad no hay un acuerdo total en torno a ese tema".

De esta forma, ha destacado, por un lado, que "unos diez centros han solicitado que vayan víctimas, muy pocas de entre docenas de colegios", y, por otro, que no duda de que los centros educativos del País Vasco "siempre han hecho un trabajo silencioso, sutil y discreto en favor de la paz y la convivencia, y nunca se ha difundido el odio entre los alumnos".