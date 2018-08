Política

Pleno de control

Urkullu entregó sus propuestas de paz a Rajoy antes que a Sortu

Redacción

07/02/2014

Asimismo, el Gobierno Vasco ha negado en una nota que en la propuesta del lehendakari al presidente del Gobierno se condicionara el fin de ETA a determinados beneficios penitenciarios.

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha asegurado que los documentos que haya podido remitir a Sortu en relación a la forma de afrontar el final de ETA han sido entregados al presidente del Gobierno central, Mariano Rajoy, "antes" que a la propia izquierda abertzale.



Urkullu ha respondido de esta forma, durante el pleno de control que celebra este viernes el Parlamento vasco, a una pregunta de la presidenta del PP de Euskadi, Arantza Quiroga, sobre los contactos que ha mantenido el lehendakari en los últimos meses con Sortu, así como sobre la documentación que haya podido remitir a ese partido sobre la forma de afrontar el final de ETA.



El lehendakari ha lamentado que Quiroga le acuse de enviar documentos "de tapadillo" a la izquierda abertzale. En este sentido, ha asegurado que los textos que haya podido remitir a Sortu en relación a cuestiones como el desarme de ETA o la política penitenciaria, los ha enviado al presidente del Gobierno español "antes" que a la propia izquierda abertzale.



Urkullu, que ha afirmado que la propia Quiroga dispone también de los mencionados textos, ha reprochado a la dirigente del PP que con su actitud le "obliga" a "tener que decir estas cosas". "Lo reprochable es que no lo hubiéramos hecho", ha añadido.



Quiroga ha cuestionado a Urkullu acerca de si sus reuniones con Sortu fuera del Parlamento vasco pueden interpretarse como un signo de "desconfianza" del lehendakari respecto a la Ponencia de Paz y Convivencia del Parlamento autonómico, el foro constituido con el fin de debatir sobre estas cuestiones.



El presidente del Ejecutivo vasco ha asegurado que mantiene su "confianza plena" en la ponencia, pese a que ésta permanece inactiva y en la actualidad sólo forman parte de ella el PNV y EH Bildu, dado que el PSE-EE, el PP y UPyD rechazan sumarse a ella al considerar que la coalición soberanista no ha hecho el necesario ejercicio de autocrítica respecto a su actitud hacia ETA.



Urkullu ha destacado que este foro parlamentario ha de seguir trabajando sobre los principios recogidos en el conocido como 'suelo ético', un documento aprobado por la Cámara que contiene diversos compromisos en materia de paz y convivencia.

El Gobierno Vasco niega que se condicionara el fin de ETA a beneficios penitenciarios

El Gobierno Vasco ha calificado de "radicalmente falso" que en la propuesta del lehendakari, Iñigo Urkullu, al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se condicionara el fin de ETA a determinados beneficios penitenciarios. "La propuesta del lehendakari trata de contribuir a un final ordenado e incondicionado de la violencia de ETA, en el marco de la legislación penitenciaria vigente", ha asegurado.

En un comunicado, Lehendakaritza ha respondido así a las palabras de la presidenta del PP vasco, Arantza Quiroga, quien ha denunciado que el lehendakari, Iñigo Urkullu, planteó al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que los presos de ETA se beneficien de "medidas de gracia" que "no van de la mano de la Ley", porque considera que la disolución de ETA no se producirá si no se adopta esta decisión.

El Ejecutivo vasco ha asegurado que ni él ni el lehendakari han hablado públicamente del contenido de la reunión con el presidente del Gobierno español. "El lehendakari no tiene ningún inconveniente en asumir ni defender, tanto en privado como en público, lo que ha planteado al presidente del Gobierno español, así como tampoco en asumir y defender las propuestas planteadas a los partidos políticos", ha explicado.

En este sentido, ha recordado que tanto el presidente del Gobierno español como la presidenta del PP del País Vasco tienen "toda la documentación" que, también sobre esta cuestión, ha trabajado el lehendakari.



El Gobierno deja claro a Urkullu que no cambia su política penitenciaria

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha asegurado este viernes que el Ejecutivo vasco conoce "muy bien" cuál es la política antiterrorista, que no la va a cambiar, en referencia al plan progresivo de excarcelaciones de miembros de ETA que recientemente planteó el lehendakari, Iñigo Urkullu, al presidente, Mariano Rajoy.

"El Gobierno Vasco conoce muy bien cuál es nuestra posición. Nuestra política antiterrorista no ha cambiado y no va a cambiar como tampoco la política penitenciaria", ha dejado claro Sáenz de Santamaría preguntada en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros sobre la propuesta que Urkullu hizo a Rajoy el martes.