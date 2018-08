Política

Primera vez en la historia

La infanta Cristina: 'No sé nada, confiaba en mi marido'

Redacción

08/02/2014

Tras declarar ante el juez Castro durante 6 horas, la infanta Cristina ha abandonado los Juzgados de Palma.

La infanta Cristina ha asegurado en su declaración judicial ante el juez José Castro que firmaba todo lo que le pedía su marido, Iñaki Urdangarín, porque confiaba en él, han informado diversas fuentes jurídicas. Tras una comparecencia que ha durado más de 6 horas, la infanta Cristina ha abandonado los juzgados de Palma de Mallorca a las 18:11 horas.

Antes de montar en el vehículo con el que ha abandonado los juzgados, la infanta ha dicho sonriente a los periodistas: "Hasta luego, gracias".

El abogado Miquel Roca, que encabeza el equipo de defensa de la infanta Cristina, ha dicho tras concluir la declaración que salen "muy contentos porque ha sido la ocasión en la que a la infanta le ha sido posible explicar con todo detalle cual ha sido su intervención" en los hechos. Roca ha comparecido ante los medios de comunicación para destacar que la infanta ha colaborado con la Justicia "sin ningún tipo de privilegio ni aforamiento", y ha contestado "lo que es su propia verdad". Roca considera que la infanta Cristina ha demostrado que es "inocente" de todas sus imputaciones y que "todos somos iguales ante la ley".

El juez del caso Nóos, José Castro, ha dicho tras la declaración de la infanta Cristina que no puede hacer ninguna "valoración" de la comparecencia judicial y que lo hará cuando llegue el trámite correspondiente. Al ser preguntado por los periodistas a la salida del juzgado, el juez ha dicho: "No es momento de hacer ninguna valoración. Cuando llegue el momento del trámite que corresponda se harán las valoraciones que correspondan". Tras estas palabras, el juez ha montado en su moto y ha salido por la rampa del juzgado.

La Fiscalía Anticorrupción ha reafirmado tras la declaración como imputada de la infanta Cristina que no aprecia indicios de delito fiscal ni de blanqueo por su parte. A preguntas de los periodistas al salir de los juzgados de Palma sobre si mantiene la convicción de que la infanta no debería estar imputada, el fiscal Pedro Horrach ha respondido que sí. Acerca de si considera innecesaria su citación para declarar como imputada, Horrach ha afirmado: "Sí, así es".

La sesión de la tarde ha comenzado poco antes de las 17:00 horas y, durante media hora ha respondido a las preguntas del fiscal Anticorrupción, Pedro Horrach. También ha contestado a la abogacía del Estado, pero no ha respondido a las acusaciones.

El juez ha interrumpido la sesión de la mañana a las 15:00 horas durante dos horas para almorzar. La infanta ha comido un bocadillo, según ha comentado su abogado Jesús María Silva, que ha añadido que la hija del Rey está cansada pero "es fuerte y resiste".



A la mañana, el magistrado le ha ido preguntado factura por factura sobre los gastos de Aizoon, la empresa que compartía con su esposo al 50%, en un interrogatorio "muy exhaustivo", según las fuentes.



Durante su declaración ante el juez, la infanta ha manifestado que los 1,2 millones de euros que recibió del Rey para la compra de su casa de Barcelona son un préstamo que está devolviendo poco a poco. Ha dicho que, como es su padre, éste confía en que le devolverá el dinero, cosa que ya está haciendo.



El juez Castro le ha preguntado a la infanta sobre esta cuestión, aunque la mayor parte del interrogatorio ha tratado sobre los gastos de la empresa familiar Aizoon, que el juez sospecha pudo tratarse de una sociedad pantalla para evadir al fisco.



La infanta ha admitido que hizo pagos con la tarjeta de la empresa, la cual, ha defendido, no es una sociedad que sirviera como blindaje ante Hacienda, y ha añadido que nunca pensó que se hiciera nada ilícito.

La infanta Cristina se ha desvinculado ante el juez José Castro de la gestión de la empresa Aizoon, que compartía con su marido, y de las contrataciones de personal doméstico que hizo esta sociedad.

En cualquier caso, la infanta ha dicho desconocer el funcionamiento y la gestión de las mismas, de lo que se ocupaba Iñaki Urdagarín. Fuentes jurídicas han indicado que a la infanta Cristina no se le ha visto tensa durante la declaración y que se ha mostrado sonriente.

Además, ha reconocido al juez del caso Nóos que supo que el rey Juan Carlos advirtió a su marido, Iñaki Urdangarin, en 2006 de que dejara sus actividades en el Instituto Nóos, a través del conde de Fontao, José Manuel Romero.

"No sabe no contesta"

Por otra parte, Manuel Delgado, uno de los abogados de la acusación popular del Foro Cívico de Julio Anguita, ha asegurado que la infanta se ha mparado en su declaración en que ella confiaba en su marido en la gestión de las empresas en las que ella también participaba, en referencia al Instituto Noos y Aizoon.



El letrado, que ha hecho unas breves declaraciones en el receso del interrogatorio ordenado por el juez por la mañana, ha asegurado que la infanta ha respondido con muchas evasivas y que en muchos temas la respuesta habitual ha sido "no sabe, no contesta". En este sentido ha explicado que el 95% de las respuestas han sido evasivas.

Sobreseimiento

El abogado de la infanta Jesús Silva ha expresado hoy su confianza en que el juez Castro "acabe sobreseyendo las actuaciones" contra la infanta Cristina.



"Estamos muy contentos de la evolución del interrogatorio", ha dicho el letrado durante el receso ordenado por el juez para comer.



Silva ha descrito el interrogatorio como "minucioso y extenso" y ha destacado que la duquesa de Palma ha respondido a todas las preguntas del magistrado.



"Ha quedado muy claro lo que sabía, lo que no sabía, lo que debía saber y lo que no debía saber", ha incidido el letrado, que ha asegurado que doña Cristina "está un poco cansada", pero "es fuerte y resiste".



Silva ha negado que la duquesa de Palma haya respondido a las cuestiones que se le han planteado con evasivas y ha subrayado que, por el contrario, ha contestado a "centenares de preguntas" aclarando con "lo que sabe y lo que no sabe" e, incluso, lo que podía suponer.

Desda la mañana

La infanta Cristina ha comenzado a declarar este sábado a las 09:58 horas, más de dos años después de que su nombre apareciese en el foco de las investigaciones del caso Nóos, prácticamente desde el momento en que, a finales de 2011, la Fiscalía Anticorrupción apuntase a Aizoon -mercantil de la que la Duquesa de Palma es copropietaria junto a su marido, Iñaki Urdangarin- como una de las empresas 'pantalla' que integraban el entramado societario dirigido a desviar los fondos obtenidos por parte del Instituto Nóos de las Administraciones públicas.

La infanta ha llegado poco antes de las 10:00 horas al Juzgado en coche, al contrario que su marido, Iñaki Urdangarin, hace dos años, que llegó a pie desde la calle colindante. Una gran expectación y un gran despliegue policial rodea el Palacio de Justicia de Palma.

Concentrados en los juzgados

Cientos de personas se han concentrado en los alrededores de los Juzgados de Palma en contra de la corrupción y de la Monarquía, así como en favor de la independencia de los Països Catalans o en apoyo al juez José Castro.



Mientras muchos de los congregados se han manifestado en favor de la República, la independencia y en contra de la monarquía, también ha habido otros grupos que se posicionan en contra del ERE de Coca-Cola, las prospecciones petrolíferas o en favor del juez Castro, al que han coreado lemas como "no diga justicia, diga Castro".

Los argumentos del juez contra la infanta

Algunos extractos del auto de imputación de la hija del rey:

- "Parece estar claro que doña Cristina Federica de Borbón y Grecia nunca ha declarado fiscalmente dividendo alguno procedente de su participación al 50 % en la entidad Aizoon".

- "No le es permisible a la entidad mercantil Aizoon (...) llevar a cabo un reparto fáctico, fiscalmente opaco, de dividendos sobre la base de la disposición de fondos de Aizoon para atender gastos estrictamente personales de cualquiera de los cónyuges o de ambos".

- "Las facturaciones por gastos personales que doña Cristina Federica de Borbón y Grecia (...) cargó a la entidad Aizoon SL supusieron una doble defraudación".

- "Esas sumas que sirvieron para costear gastos estrictamente personales (...) debieron haber sido oportunamente declaradas en el IRPF como rendimientos del capital inmobiliario, pero es evidente que ni don Iñaki Urdangarin ni doña Cristina de Borbón lo hicieron nunca, con lo que consumaron reiteradas defraudaciones a la Hacienda Pública".