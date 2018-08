Política

Sobre pacificación

Erkoreka: 'Sólo Quiroga rompió la discreción que habíamos pactado'

IKER GÓMEZ / EITB.COM

11/02/2014

El Gobierno Vasco acusa a la presidenta del PP de ser la única que no respetó "los principios de lealtad y discrección que nos habíamos prometido" durante la ronda de reuniones sobre pacificación.

El portavoz del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, ha acusado a la presidenta del PP vasco, Arantza Quiroga de ser la “única” interlocutora del lehendakari que ha dado a conocer públicamente “contenidos materiales” de las reuniones mantenidas en materia de paz y convivencia. “Los demás han respetado los principios de lealtad y discreción que nos habíamos prometido”, ha añadido.

En la habitual comparecencia de los martes, Erkoreka se ha referido así a los contactos mantenidos en las últimas semanas por el lehendakari con los portavoces de los partidos políticos vascos, ante el final de ETA.

Según ha recordado, Urkullu no ha desvelado “en ningún momento” el contenido material de esas reuniones, algo que, en sus palabras, sí ha hecho Arantza Quiroga.

Aún así, ha añadido que el Gobierno Vasco no está dispuesto a “alimentar polémicas estériles e interesadas” que, en su opinión, “parece que sólo pretenden ocultar el debate y conflicto interno del PP”.

Reunión con Rajoy

Erkoreka ha subrayado que el lehendakari planteó en su reunión con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, "un plan completo de paz y convivencia", que incluía el desarme de ETA, el reconocimiento del daño, la reparación de víctimas, la flexibilización de la política penitenciaria y la necesidad de consensos entre las cuatro grandes fuerzas vascas (PNV, EH Bildu, PSE-EE y PP).



"Estos cinco elementos inspiraban y sirven de sustento a los planteamientos del Gobierno vasco en relación con el Plan de Paz y Convivencia y son los cinco elementos que han estado presentes en todos los contactos y entrevistas que el lehendakari ha mantenido con todos los interlocutores, tanto con el presidente del Gobierno, como con la presidenta del PP vasco, como con los máximos responsables del PSE-EE, del PSOE, e incluso con la izquierda abertzale", ha destacado.



Según ha asegurado, estos son los cinco puntos que el lehendakri "ha defendido en todos sus contactos", y ha recordado que Iñigo Urkullu, "en ningún momento, ha desvelado cuál ha sido el contenido material de las entrevistas que ha mantenido en relación con este asunto".

Contactos con ETA

Por otro lado, Erkoreka no ha descartado la posibilidad de mantener contactos de ETA de cara a facilitar su desarme y, tras señalar que todavía están esperando una "expresión inequívoca" de ETA para desarmarse, ha señalado que no están dispuestos a "dejar perder ninguna posibilidad" para consolidar el proceso de paz.



Erkoreka ha manifestado que el Gobierno exige "rotundamente y sin ningún matiz" a ETA que se desarme y se debería producir, vinieran o no los verificarores internacionales. "ETA sabe que estamos esperando", ha señalado.

Precisamente en respuesta a Quiroga, que ayer afirmó que dialogar con ETA es algo "antidemocrático", Erkoreka ha señalado que si "un contacto con ETA no es democrático" se estaría poniendo en tela de juicio la "condición democrática" de los expresidentes Suárez, Calvo-Sotelo, González, Zapatero o Aznar. "No se si Quiroga quería llegar tan lejos, pero de sus palabras se deriva esa conclusión", ha señalado.