Quiroga:'Si alguien se va del PP no se lleva sus valores y hay relevo'

30/01/2014

En su presentación, la vicepresidenta del Gobierno español, Soraya Sáenz de Santamaría, ha transmitido a la presidenta del PP vasco todo el apoyo del Gobierno central.

La presidenta del PP vasco, Arantza Quiroga, ha afirmado hoy en relación con las disensiones surgidas últimamente en su partido que "si una persona se va del PP, no se lleva sus valores, ni diluye su proyecto", y ha añadido que "hay relevo".

"Unos se van y otros siguen. Unas veces estás y otras no, y no pasa nada. Es ley de vida", ha dicho sobre la marcha del PP de Alejo Vidal-Quadras, la creación del partido Vox y la decisión de Jaime Mayor Oreja de no repetir como cabeza de cartel de esta formación en las próximas elecciones europeas

Quiroga ha pronunciado hoy una conferencia en Bilbao en la tribuna Nueva Economía Fórum, en un acto en el que ha sido presentada por la vicepresidenta del Gobierno central, Soraya Sáenz de Santamaría.

Unidad ante ETA

La presidenta de los populares vascos ha abogado por la unidad de PP, PNV y PSE, y ha pedido "liderazgo" para exigir la "disolución total" de ETA "a cambio de nada".



También ha advertido de que "a la hora de hacer equipo", el "principal requisito" que pedirá a "quienes me quieran acompañar en esta etapa" será "compromiso con Euskadi para defender los intereses de Euskadi".



Ha alertado de que, en la actual situación, tras el cese definitivo de la actividad armadaa de ETA, se pueda "dar la paradoja" de que "aquellos que más daño han hecho a Euskadi sean los que lideren y saquen rentabilidad del final" de la organización armada.



Por ello, ha pedido "unidad a los partidos democráticos, PNV, PSE y PP", además de "liderazgo" para "poder dar un paso al frente y exigir la disolución total a cambio de nada". "Ésa debe ser la prioridad", ha puntualizado.

Apoyo del Gobierno español

Por su parte, la vicepresidenta del Gobierno español, Soraya Saenz de Santamaría, ha transmitido el apoyo del Ejecutivo de Mariano Rajoy y "el aliento de muchos" compañeros del PP de todo el Estado al proyecto político de Arantza Quiroga, presidenta de los populares vascos.

Sáenz de Santamaría ha presentado esta mañana a Quiroga en a conferencia organizada por el Fórum Europa, donde ha destacado que, gracias a la política antiterrorista del Gobierno, "de no bajar la guardia", ETA está más acorralada y desde 2012 se han detenido 96 miembros de ETA.

A su entender, el Estado está derrotando a ETA "con firmeza" y por eso el proyecto que representa Arantza Quiroga desde esa misma firmeza "es más importante que nunca".

Quiroga "sigue defendiendo las mismas ideas y el mismo proyecto" de defensa de la libertad y la democracia, que le llevaron a afiliarse al PP a finales de los años 90, "y que les costó la vida a tantos compañeros" del partido.

"Pero no pudieron silenciar su palabra, ni entonces, ni ahora, porque la perseverancia de muchos populares vascos es la garantía de que su voz se sigue escuchando con más fuerza que nunca porque el tiempo ha demostrado que tenían entonces razón", ha remarcado la vicepresidenta.