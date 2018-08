Política

Fernández Díaz asegura que Navarra es 'estratégica para España'

13/02/2014

El ministro del Interior ha avisado que una posible moción de censura en Navarra podría tener "consecuencias políticas no deseadas" y ha remarcado que pone en riesgo la foralidad.

El ministro del Interior epañol, Jorge Fernández Díaz, ha avisado que una moción de censura en Navarra apoyada en Bildu puede tener "consecuencias políticas no deseadas" y ha remarcado que poner en riesgo la foralidad de esta comunidad y su independencia respecto a la CAV es "contribuir al objetivo que perseguía ETA".

Fernández Díaz ha sido preguntado en el Congreso por el ultimátum que el Partido Socialista Navarro ha lanzado al Gobierno foral de UPN conminando a adelantar las elecciones si promueve una moción de censura que, para prosperar, necesitará el voto de Bildu.

Según ha explicado, Navarra es "estratégica para España" porque ETA siempre ha tenido como objetivo la anexión de esa comunidad a la CAV, por lo que "todo lo que sea poner en cuestión o en riesgo la singularidad de la comunidad foral de Navarra es, de alguna manera, contribuir al objetivo que perseguía ETA".

El ministro asegura no tener "ninguna duda" de que ésa no es la voluntad del PSOE, pero ha subrayado que "una moción de censura apoyada en Bildu pudiera dar lugar a consecuencias políticas no deseadas para nadie, tampoco para el Partido Socialista".

"El mayor error político"

Por su parte, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, ha saludado que la dirección nacional del Partido Socialista haya negado un posible pacto con Bildu en Navarra, algo que, a su juicio, sería "el mayor error político" que podría cometer la formación que lidera Alfredo Pérez Rubalcaba.

El ministro de Justicia ha "aplaudido" que el Partido Socialista se niegue "completamente a ni siquiera contemplar la posibilidad de pacto" con Bildu.

"Celebro mucho las declaraciones de Elena Valenciano desmintiendo que tal cosa se vaya a producir y lo celebro porque creo que, en estos momentos el mayor error político que se podría cometer es ir con Bildu a hacer ningún tupo de acuerdo político", ha declarado el ministro en los pasillos del Congreso.

'Rubalcaba debe ordenar al PSN que no se pacta con Bildu'

El portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Alfonso Alonso, ha circunscrito a Navarra las denuncias de presuntas irregularidades que ha desvelado la exdirectora gerente de la Hacienda Tributaria de esta comunidad, Idoia Nieves, y ha dicho que "lo importante" es que el PSOE esté buscando una "excusa" para "amenazar" al Gobierno de Yolanda Barcina.

"Es inaceptable una alianza entre el Partido Socialista y Bildu y creo que ésta es una cuestión que excede el ámbito navarro y que, por tanto, el PSOE tiene que poner orden en Navarra. Rubalcaba tiene que dar una orden taxativa de que no se pacta con quien hasta hace dos días han acompañado políticamente a ETA y siguen sin condenar la historia criminal de la banda", ha enfatizado.

Al ser preguntado si lo importante es lo que vaya a hacer el PSN en Navarra o las irregularidades conocidas --sobre las injerencias de la consejera de Economía navarra--, Alonso ha indicado que "eso es una cuestión que pertenece a la vida política navarra". Dicho esto, ha subrayado que "lo importante" es que el PSN "dé el paso de aliarse con Bildu". "Eso es una cosa absolutamente insólita y creo que eso verdaderamente es una amenaza para el futuro de Navarra", ha exclamado.