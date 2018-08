Política

Entrevista en Euskadi Irratia

Barkos, a favor de un Gobierno de PSN si es para adelantar elecciones

14/02/2014

La diputada de Geroa Bai echa en falta "declaraciones realizadas con firmeza" en el PSOE y dice que Jiménez tendría "grandes dificultades" para ser presidente, porque apoyó a Barcina.

La diputada de Geroa Bai, Uxue Barkos, ha asegurado que el clima político en Navarra "es insostenible" y ha reclamado la convocatoria de elecciones anticipadas "para que la sociedad hable". Asimismo, ha considerado que la posibilidad de un gobierno interino tan sólo debería materializarse con el objetivo adelantar los comicios en la comunidad foral.

En una entrevista a Euskadi Irratia, Barkos ha afirmado que, tras las acusaciones de la exdirectora de Hacienda, Idoia Nieves, contra la vicepresidenta foral y consejera de Economía, Lourdes Goicoechea, "el clima institucional se ha roto, de alguna manera, aunque ya desde antes era totalmente pésimo".

"Los últimos dos años no hemos tenido tranquilidad en Navarra, el Gobierno no ha tenido la suficiente tranquilidad y una situación calmada para hacer su trabajo. Barcina ha decidido mantenerse en su sillón, aunque no es posible trabajar y hacer frente a las necesidades de la sociedad. Por lo tanto, el clima es insostenible y, en nuestra opinión, la única razón y el único objetivo de una moción de censura debería ser adelantar las elecciones, para que la sociedad hable", ha reiterado.

Así, ha señalado que "habrá que ver hacia dónde nos lleva el cambio" que, en su opinión, se ha producido "estos últimos días" en el PSN, en referencia a su advertencia de presentar una moción de censura en caso de que la presidenta de la comunidad, Yolanda Barcina, no convoque elecciones anticipadas en quince días.

En este sentido, ha criticado el hecho de que Barcina ponga el acento en un posible apoyo de Bildu al PSN en una hipotética moción de censura, "cuando estamos ante un caso de corrupción", y ha denunciado "la reacción orientada que han tenido UPN, PP y varios medios de comunicación".

"Es verdad que la presión va a ir en esa dirección, en contra del PSOE, aunque en las últimas semanas hemos visto unirse los votos de UPN y Bildu para sacar adelante, entre otros, los presupuestos de Tafalla o de Olite, y no ha pasado nada", ha señalado.

Así, ha indicado que se han escuchado "voces muy diferentes" en el seno del PSOE en torno a esta cuestión, aunque ha echado en falta "declaraciones realizadas con firmeza". "Eduardo Madina habló claramente sobre la necesidad de un cambio de gobierno, aunque no dijo cómo -ha explicado-. Elena Valenciano también dijo lo que dijo, es decir, nadie dice que firmar una moción de censura es una cosa, y los votos que esa moción consigue después, otra".

Además, ha destacado que el secretario general del PSN, Roberto Jiménez, tendría "grandes dificultades" para ser presidente de Navarra en estos momentos, ya que, según ha dicho, "entre otras cosas, es el máximo dirigente del partido que votó a Yolanda Barcina para que fuera presidenta, y fue vicepresidente de Yolanda Barcina durante un año". "Por lo tanto, en estos momentos hay un montón de dificultades, políticamente, para que Roberto Jiménez sea presidente", ha asegurado.