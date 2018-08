Política

Hacienda Navarra

Nieves dice que hubo 'ilegalidad tributaria' en la devolución del IVA

21/02/2014

La exdirectora gerente de la Hacienda Tributaria ha asegurado que no tenía motivos para actuar por "despecho". "Me ratifico en todos los hechos que relaté, es lo que yo he vivido", ha dicho.

Terremoto político en Navarra tras las graves acusaciones de Nieves Goicoechea demanda a Nieves por sus acusaciones Vídeos (1) Idoia Nieves llega a la comisión de investigación La exdirectora de la Hacienda foral Idoia Nieves ha manifestado que la consejera navarra Lourdes Goicoechea le pidió, por el "interés" de la presidenta Yolanda Barcina, documentación relacionada con Caja Navarra, que no le facilitó. Ha concretado que la vicepresidenta y consejera de Economía le pidió el modelo 190, que es un resumen anual informativo que contiene la relación nominativa de empleados y consejeros sometidos a retención con el importe que les ha sido abonado y las retenciones, así como el documento F50, relacionado con proveedores y clientes que tienen relación con la entidad por un importe superior a 3.005 euros. La exdirectora de Hacienda Idoia Nieves ha asegurado que a la consejera de Economía, Lourdes Goicoechea, "no le pareció oportuno" que se hiciera una inspección a la Universidad de Navarra y así se lo hizo saber al iniciarse el procedimiento. Nieves ha destacado que Goicoechea le pidió que se "trate bien" a otro contribuyente, cliente de su anterior despacho de asesoría fiscal, y en cuya empresa se había registrado un grave accidente laboral. "Esta mujer no sabe dónde está", fue la anotación de Idoia Nieves en su agenda ante la petición de la consejera, sobre la que tuvo claro que "no iba a hacer nada", ha señalado. Goicoechea quería, al parecer, una demora en el plazo para presentar la documentación que Inspección había solicitado a este contribuyente por "ayuda humanitaria", pero para Nieves "no es normal que me dijera directamente que era cliente de su asesoría". "Por despecho" La ex directora gerente de Hacienda Tributaria Idoia Nieves ha sostenido en la comisión de investigación parlamentaria que hubo un "incumplimiento" de los plazos legales de devolución del IVA en Navarra, por lo que se puede hablar de "ilegalidad tributaria". "La presidenta dijo que la prioridad era el cumplimiento de déficit, un objetivo muy importante para la comunidad, y si había que retrasar devoluciones (de IVA), que se retrasaran", ha asegurado. La exdirectora gerente de la Hacienda Tributaria Idoia Nieves ha asegurado que no tenía motivos para actuar por "despecho" contra el Gobierno, y en este sentido ha comentado que la presidenta Yolanda Barcina le había ofrecido ser consejera de Economía y Hacienda y lo rechazó. "Me ratifico en todos los hechos que relaté, es lo que yo he vivido", ha respondido Nieves, quien ha asegurado, frente a algunas insinuaciones vertidas en ese sentido, que "no tenía ningún motivo para actuar con despecho". Idoia Nieves, ha admitido que no tiene datos para hablar de corrupción en el comportamiento de la consejera de Economía y Hacienda, Lourdes Goicoechea. Así, ha comenzado la primera de las seis comparecencias previstas dentro de la comisión de investigación sobre la situación de la Hacienda Navarra, la de la exdirectora gerente de Hacienda Idoia Nieves, quien deberá explicar las acusaciones que vertió contra la consejera Lourdes Goicoechea. A las 9:45 horas, aparentemente tranquila, con abundante documentación y acompañada por la abogada Ana del Pozo, ha llegado a la sala de comisiones. Nieves ha sido la primera en acceder a una sala abarrotada de medios de comunicación. Minutos más tarde han comenzado a llegar los trece parlamentarios y la letrada que integran la comisión de investigación, que preside el socialista Juan José Lizarbe. En su anterior comparecencia en la Cámara, con el objeto de explicar las razones de su dimisión, Nieves aludió a diversos intentos de "injerencias" de la consejera en materias que no le correspondían y denunció su pretensión de acceder a datos o informaciones tributarias o el intento de cambiar el contenido de la actuación en relación con un contribuyente. Sin límite de tiempo, los portavoces parlamentarios, por orden de representatividad (UPN, PSN, Bildu, Aralar-NaBai, PP, I-E y parlamentario no adscrito de Geroa Bai), irán formulando sus preguntas a Nieves, con posibilidad de volver a preguntar en cada turno. La sesión, que ha comenzado pasadas las 10:00 horas, se ha previsto inicialmente en horario de mañana, si bien cabe la posibilidad de que pueda continuar por la tarde e incluso si fuera necesario se podría habilitar el sábado como día hábil.

