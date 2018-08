Política

Desarme

Covite espera que 'se lo piensen dos veces' antes de volver

Redacción

23/02/2014

Además, Ana Velasco la miembro de la asociación cree que el lehendakari "avala", al reunirse con los miembros del CIV, "una comisión que está al servicio de los intereses de ETA".

Covite fue quien pidió a la AN que imputará a los verificadores. EFE

La integrante del Comité Ejecutivo de la asociación de víctimas Covite, Ana Velasco, ha confiado este domingo en que los miembros de la Comisión Internacional de Verificación (CIV) "se lo piensen dos veces antes de volver a España" tras ser citados a declarar como testigos ante la Audiencia Nacional.

En declaraciones a los medios a las puertas de las dependencias judiciales, Velasco ha precisado que "lo lógico" es que "antes de trabajar para ETA prefieran trabajar para el Gobierno y la justicia española".

La representante de Covite ha expresado su esperanza en que los tres verificadores que declaran a esta hora ante el juez Ismael Moreno "cuenten todo lo que saben y que colaboren con la justicia". "Que sepan que en España quien debe de verificar es la policía y la Guardia Civil", ha añadido.

"Si el Gobierno de España no avala a unos verificadores contratados no se sabe por quien, pero posiblemente por la propia ETA, no tiene sentido que vengan personas de fuera a legitimar la propaganda que quiere hacerse la banda tanto dentro como fuera de España".