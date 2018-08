Política

Desarme de ETA

De Andrés: 'Las armas deben ser entregadas, no guardadas en una caja'

Redacción

24/02/2014

El diputado general de Araba asegura que el Gobierno Vasco "se equivoca" en esta cuestión y matiza que la Diputación no ha aportado "ni un euro" para pagar a los verificadores.

El diputado general de Araba, Javier de Andrés, ha afirmado que ETA se desarmará "por extenuación" y ha destacado que sus armas "deben ser entregadas y no guardadas en una caja" porque son una prueba judicial de crímenes y delitos. Asimismo, ha destacado que el Gobierno vasco "se equivoca" en esta cuestión.



En el desayuno de Fórum Europa-Tribuna Euskadi, De Andrés ha desstacado que el inductor del apoyo a la Comisión Internacional de Verificación (CIV) es el secretario de Paz y Convivencia del Gobierno vasco, Jonan Fernández, "inspirador" del Acuerdo de Lizarra. "Yo no contaría con él para una solución", ha indicado.



A su juicio, la solución pasa por cumplir la Ley y no cambiar la estrategia. Asimismo, ha apuntado que, si hay un desarme definitivo de ETA, será "por extenuación". Por ultimo, ha afirmado que la Diputación no aporta un euro a pagar a los verificadores.