Política

Paz en Euskadi

Fernández Díaz avisa a ETA de que las FSE culminarán su disolución

Redacción

24/02/2014

"No estamos ante un proceso de paz, sino ante un proceso de disolución de la banda terrorista", ha dicho el ministro de Interior.

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha advertido este lunes de que las fuerzas de seguridad culminarán la disolución de ETA, mientras ésta no entregue sus armas y decida desaparecer. "No estamos ante un proceso de paz, sino ante un proceso de disolución de la banda terrorista", ha añadido.

"Que entreguen las armas y se disuelvan, y mientras no lo hagan es evidente que ETA es una organización terrorista", ha afirmado el ministro, durante el acto de entrega de diplomas de la XV promoción de comisarios principales del Cuerpo Nacional de Policía. Ha subrayado que el Estado de Derecho no está en suspenso y, por tanto, la Policía y la Guardia Civil "siguen actuando, localizando, deteniendo y poniendo a disposición de la Justicia" a miembros de ETA.

Ha insistido en que el Gobierno no se va a prestar a "escenificaciones ni teatralizaciones", como las que a su juicio protagonizaron el viernes los verificadores internacionales, de lo que debe ser "un proceso de disolución y no de paz, porque no ha habido una guerra".

"Que quede claro que si nos dan la geolocalización y las coordenadas de sus zulos y de sus arsenales, que no se preocupen, que la Policía y la Guardia Civil van efectivamente a comprobar si entregan sus armas", ha añadido el ministro, tras señalar que "no necesitaron de verificadores" cuando adquirieron las armas y tampoco fueron los verificadores los que derrotaron a ETA.