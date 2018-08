Política

Debate de política general

Rajoy anuncia una 'tarifa plana' para la creación de empleo neto

IKER GÓMEZ / EITB.COM

25/02/2014

Durante la primera parte del Debate de Política General, de cerca de una hora y media, Rajoy no ha hecho ni una sola mención a los últimos acontecimientos en torno al desarme de ETA.

El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, ha asegurado que España ha pasado de ser un país al borde del abismo a atravesar "con éxito el Cabo de Hornos" y ha subrayado que se inicia "otra etapa, más tranquila, más productiva y, sobre todo, más llevadera".



Rajoy ha dedicado la primera parte de su discurso en el Debate sobre el estado de la Nación a defender el cambio de rumbo en los últimos doce meses, desde el anterior debate de política general.



"Se trata de un cambio de tendencia. Ha variado nada menos que el rumbo, hemos invertido la dirección de nuestra marcha, hemos pasado del retroceso al avance, de la caída a la recuperación, de la amenaza a la esperanza. Si me lo permiten, hemos atravesado con éxito el Cabo de Hornos", ha proclamado.



El jefe del Ejecutivo ha dedicado unos minutos a leer ante el hemiciclo diversos titulares de prensa internacional para defender que en los últimos doce meses, España ha pasado de protagonizar noticias como un país ante "el rescate o el caos", a ser "la nueva Alemania". En este sentido ha argumentado que la posibilidad del rescate, la salida del euro o la desconfianza "son palabras que ya no tiene sentido ni siquiera mencionarlas".

Además, Rajoy ha recalcado que no reclama para el Ejecutivo el mérito de la recuperación porque se trata de un triunfo de los ciudadanos del Estado y es fruto de "su esfuerzo, de sus sacrificios y de su confianza". "Ahora avanzamos en la buena dirección", ha subrayado el jefe del Gobierno español.

'Tarifa plana' para nuevos contratos

Entre las futuras medidas fiscales que aprobará el Gobierno, Rajoy ha anunciado que, desde hoy, la contratación indefinida de nuevos trabajadores tendrá una "tarifa plana de cotización a la Seguridad Social" de 100 euros, "siempre que se trate de creación de empleo neto".



El Ejecutivo aprobará la medida este viernes, gracias a la cual las empresas, independientemente de su tamaño, pagarán 100 euros al mes por cada nuevo trabajador que contraten, durante los primeros 24 meses. Rajoy ha matizado que la empresa deberá mantener el contrato al trabajador, como mínimo, en los siguientes tres años. En caso contrario, deberá devolver todos los beneficios fiscales obtenidos.

En este sentido, antes de verano se aprobará una estrategia de activación para el empleo para los próximos dos años en colaboración con las comunidades autónomas, que incluirá acuerdos con agencias de colocación y una nueva formación profesional, según ha avanzado Rajoy. Dentro de este plan se promoverá la contratación de 1.000 jóvenes licenciados o con grado superior de formación profesional para realizar tareas de investigación y desarrollo.

Menos de 12.000 euros

Además, Rajoy ha anunciado que los contribuyentes que ganan menos de 12.000 euros al año no pagarán IRPF a partir de 2015, y que unos 12 millones de declarantes de este impuesto se verán beneficiados por la rebaja del impuesto que el Gobierno enviará al Parlamento en junio. Este nuevo IRPF aliviará la carga fiscal para las rentas medias y bajas, lo que beneficiará a estos 12 millones de asalariados, según Rajoy.



También ha adelantado un incremento "significativo" de los mínimos personales para el cuidado de hijos y para ascendientes y discapacitados dependientes de la unidad familiar.

Empresas y pymes

Otra de las novedades anunciadas por Rajoy ha sido la aprobación, este viernes, del Plan Estratégico de Internacionalización de la Economía Española 2014-2015, en el que se articulan los recursos públicos de apoyo a las empresas en el exterior con el objetivo de que "adquieran la mayor eficiencia posible".

El Consejo de Ministros de este viernes también aprobará cambios normativos para fomentar la financiación, mejorar la liquidez empresarial y fortalecer la financiación no bancaria para pymes. Rajoy ha subrayado que se incluirá una reforma de la normativa concursal para facilitar que las empresas con viabilidad reestructuren su deuda "cuanto antes y se rehagan".

Lucha contra el paro

Durante el debate, el presidente del Gobierno ha garantizado que no se dará por satisfecho ni descansará "hasta que el peor rostro de la crisis, que es el paro, comience a disminuir con fuerza".



"La creación de empleo es el eje vertebrador de todas nuestras iniciativas, no diré en política económica, en política sin más", ha añadido.



Rajoy ha recordado a los más de cinco millones y medio de parados del Estado, aunque ha dejado claro que "el empleo no es la gran tarea pendiente, como si hasta ahora hubiéramos estado dedicados a otra cosa, lo hemos atendido desde el primer día".

En este sentido, ha avanzado que tras 68 meses negativos, en febrero, "con toda seguridad", habrá una variación interanual positiva de afiliados a la Seguridad Social. Además, ha recordado que, con el último dato de paro registrado, el de enero, "por primera vez en toda la crisis podemos decir que hay menos parados que hace un año".

En esta materia, ha avanzado que el PIB del Estado crecerá un 1% este año, frente al 0,7% que contempla el cuadro macroeconómico del Gobierno, que será oficialmente revisado en abril. En 2015, tal y como ha dicho Rajoy, el PIB crecerá un 1,5%, tres décimas más que lo previsto en el actual cuadro. El sector exterior seguirá siendo el protagonista del crecimiento, con un saldo positivo de la balanza por cuenta corriente del 2% este año y del 2,5% en 2015.

Consulta en Cataluña

En materia territorial, el jefe del Gobierno ha garantizado que "peleará" por los catalanes y cumplirá y hará cumplir la ley en todo momento, y ha advertido de que "nadie unilateralmente podrá privar al pueblo español de decidir sobre su futuro". "Tengan por seguro que cumpliré con mi obligación", ha recalcado Rajoy.

Corrupción

Durante el discurso, Rajoy ha reservado un pequeño espacio a la corrupción y ha apostado por darle una respuesta "clara y contundente" con medidas de transparencia y regeneración democrática. Así, ha ofrecido este martes a los grupos parlamentarios de la oposición pactar nuevas medidas para mejorar la lucha contra la corrupción, como la creación del nuevo tipo penal del delito de financiación ilegal de partidos políticos.



Rajoy considera necesario reformar también la legislación procesal para dar más "agilidad y eficacia" a los tribunales de Justicia. "La Justicia llega a todos por igual. Pero es necesario que lo haga a tiempo, para que no sea, como ya dije el año pasado, ni una condena anticipada ni una forma de impunidad", ha remarcado.

Inmigración

Sobre inmigración, Rajoy ha subrayado que, a su juicio, la Unión Europea "no ha acertado a resolver" el "problema" de la inmigración irregular" y ha apostado por "reformar la cooperación con los países de origen y tránsito" en este sentido.



"Los recientes acontecimientos de Ceuta y Melilla ponen de actualidad un dramático problema que la Europa comunitaria todavía no ha acertado a resolver", ha afirmado.

Ni el desarme de ETA ni el aborto

Durante la primera parte del Debate de Política General, de cerca de una hora y media, Rajoy no ha hecho ni una sola mención a la reforma de la ley del aborto que prepara el Gobierno ni a los últimos acontecimientos en torno al desarme de ETA.