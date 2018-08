Política

Debate de política general

España no permitirá la consulta en Cataluña, 'porque no es legal'

Redacción

25/02/2014

El presidente del Gobierno afirma que cumplirá con su "obligación" en torno a la convocatoria de una consulta en Cataluña el próximo mes de noviembre.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha señalado que al Ejecutivo le preocupan “y mucho todas las personas que viven en Cataluña” y ha añadido que “nadie unilateralmente puede privar al conjunto del pueblo español de su derecho a decidir sobre su futuro”, en alusión al referéndum convocado para noviembre.

Tras más de una hora de discurso económico, Rajoy ha abordado brevemente la convocatoria de una consulta en Cataluña durante el Pleno de Política General y, rotundamente, ha subrayado que peleará por los catalanes, “por su progreso y por su bienestar”. “Tengan por seguro que cumpliré con mi obligación”, ha dicho.

"España es un Estado de Derecho donde quien nos gobierna a todos es la ley; al Gobierno le preocupa, y mucho, la suerte de todas las personas que viven en Cataluña y le preocupa, y mucho, que se arriesgue su bienestar y su futuro; los españoles no hemos conocido otra condición que la unidad y ni queremos ni nos conviene quebrarla", ha señalado.

En palabras de Rajoy, el referéndum catalán no se celebrará “porque no es legal”, aunque ha matizado que la Constitución sí se podría modificar, “siempre que se haga por los cauces legales”. Siempre he estado dispuesto al diálogo, ahora también, pero dentro de la ley”. "Todos cuantos pretendan su modificación pueden plantearla, pero siguiendo los pasos del Estado de Derecho", ha terminado.

Durante su discurso, el presidente español no ha hecho ninguna alusión al gesto de desarme de ETA anunciado la pasada semana por la Comisión Internacional de Verificación.