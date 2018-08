Política

Debate de política general

El PNV a Rajoy: 'Su desidia permite a ETA prolongar la teatralización'

G.P. / I.G. | EITB.COM

26/02/2014

El diputado del PNV, Aitor Esteban, ha recordado que el Gobierno de Rajoy "ni ha bajado impuestos ni ha logrado un descenso del paro".

El portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, ha advertido al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de que su "desidia" está permitiendo que ETA "siga prolongando la teatralización de su final" y le ha instado a facilitar el desarme de la organización.



"Afirmar que nada ha cambiado desde el anuncio de cese definitivo de la violencia por parte de ETA es hacer el Tancredo", ha manifestado Esteban en el Debate sobre el estado de la Nación, añadiendo que por ese motivo el Gobierno no puede "seguir realizando una política antiterrorista como si nada hubiera cambiado".



Tras admitir que los pasos dados por ETA son "insuficientes" y "con poco rigor", ha señalado que van "en la buena dirección" y que el Ejecutivo de Rajoy debe poner las "condiciones" para hacer posible el desarme. "¿Por qué no intenta implementarlo y supervisarlo utlizando como mediadores a esta comisión u otra?", ha planteado.

Esteban, que ha matizado que la postura de Rajoy no la comparte "nadie, ni siquiera el PP de Euskadi", ha señalado que es el momento de "una política de paz". Y, a su juicio, para una política de paz "no es precisamente el jefe de la Policía quien deba estar al cargo, quien haga declaraciones constantemente y sea quien fije la línea del Gobierno".



"La última boutade del señor Fernández Díaz (ministro del Interior) ha sido decir que 'ETA deje las armas o se las quitaremos nosotros'", ha recordado.

Cambios en la Constitución



En su intervención, el diputado vasco también ha criticado la política económica del Gobierno y su discurso sobre la recuperación económica, así como su postura "recentralizadora" y el trato que da a Euskadi y Cataluña.

Esteban, ha instado a Rajoy a que inicie los procedimientos necesarios para modificar la Constitución para que las sociedades catalana y vasca puedan sentirse "a gusto" frente a lo que ha definido como "un reducido Estado de las Autonomías".



El portavoz de los jeltzales ha subrayado que Cataluña y Euskadi son "dos sociedades que siguen considerándose nación", y ha añadido que "lo que consideren adecuado los ciudadanos de otras comunidades autónomas para ellos, no es lo que consideran adecuado de manera mayoritaria vascos ni catalanes".



"Si se quiere organizar el Estado desde unas bases estables, no puede ignorarse esta realidad", ha dicho, antes de explicar que Euskadi ha iniciado un camino para lograr un acuerdo en el Parlamento sobre su futuro y añadir que el objetivo es lograr "un punto de encuentro mayoritario entre diversas formaciones y sensibilidades políticas".

Compromiso con la 'Y' vasca

Por otra parte, el presidente del Gobierno ha mostrado su "total compromiso" con la finalización de la "Y" vasca y ha rechazado la acusación del PNV de que el Ejecutivo hace una "pinza" con Sortu contra esta obra que llevará la alta velocidad al País Vasco.



Rajoy ha salido al paso de las críticas que ha realizado Esteban y ante las dudas que éste ha expresado sobre las verdaderas intenciones del Gobierno respecto a esta obra, ha señalado: "Me comprometo con usted a resolver de la forma más rápida y eficaz el tema de la 'Y' vasca".



Si Esteban había alertado de la posible "pinza" entre el Gobierno y Sortu, el jefe del Ejecutivo ha rechazado "con toda firmeza"que eso sea cierto.

Discurso 'previsible'

Por otro lado, Esteban ha dicho que el discurso realizado ayer por el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, fue "previsible".

"Ha hecho lo contrario de lo que dijo hace dos años. No se ha producido la bajada de impuestos ni el descenso del paro. Vuelve al discurso triunfalista para preparar las elecciones, pero lo cierto que el paro sigue estancado más allá del 25%", ha subrayado Esteban durante su intervención durante el pleno de política general.

Rajoy; "No merece la pena comentar nada sobre los verificadores"

En su turno de respuesta al PNV, Rajoy ha considerado que "no es justo" que se califique de triunfalista su discurso de ayer y ha recalcado que esa intervención fue "equilibrada y realista". "Ni soy triunfalista ni exagerado, como no lo era cuando hablaba de la mala situación de la economía".

Sobre los últimos pasos hacia el desarme de ETA, Rajoy ha dicho que "no merece la pena" comentarlos y ha vuelto a pedir a la organización "que se disuelva".



"¿Es tan difícil?, ¿por qué no se lo pide?, ¿tenemos que darle algo a cambio? y ¿por qué tengo que darle algo a cambio? y ¿qué tengo que darle a cambio?", se ha preguntado el jefe del Ejecutivo para asegurar después que lo único que tiene que hacer como presidente del Gobierno es pedir la disolución de ETA. Mientras eso no se produzca, ha recalcado Rajoy, el Gobierno estará siempre sometido a lo que "digan la ley y los tribunales".