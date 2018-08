Política

Rubalcaba dice que la tarifa plana de indefinidos no servirá para nada

25/02/2014

''Señor Rajoy, ¿en qué país vive usted?'', ha preguntado el líder de la oposición en el arranque de su intervención. Duran pide a Rajoy que dialogue con Cataluña si no quiere una España amputada.

El secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha preguntado este martes al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en qué realidad vive: "Señor Rajoy, ¿en qué país vive usted?". Rubalcaba ha abierto con esa pregunta su intervención en el debate sobre el estado de la nación que se celebra en el Congreso.

El líder del PSOE ha asegurado que la medida anunciada por Rajoy de una tarifa plana de cotización a la Seguridad Social de 100 euros para la contratación indefinida "no servirá para nada", y ha incidido en que con 100 euros "a nadie le da" para contratar de forma indefinida, cuando tiene a mano una "pléyade" de contratos que le han puesto sobre la mesa. Asegura que la medida es una "rectificación en toda regla" a la reforma laboral.

En cuanto a la reforma fiscal, el líder del PSOE ha subrayado que los contribuyentes pagarán más impuestos que en la anterior legislatura. A este respecto, ha recalcado que lo que se les puede mejorar por IRPF se incrementará por el IVA o por el IBI.

"Apoteosis de la desigualdad"

Como hiciera Rajoy desde la tribuna, Rubalcaba ha leído una serie de titulares de prensa recientes para contrarrestar los que ha blandido el presidente del Gobierno en defensa de su gestión económica. El líder socialista ha acusado al presidente del Gobierno de convertir esta legislatura en la "apoteosis de la desigualdad", y ha asegurado que Rajoy lo ha hecho amparándose en la crisis económica y por eso hoy no ha hablado "ni una sola vez" ante el Congreso de la desigualdad de los españoles. Asimismo, ha acusado a Rajoy de usar la crisis para atacar derechos y libertades, y se ha cuestionado de qué presume Rajoy "con tanto sufrimiento debajo".

Cataluña, Ceuta y el aborto



Rubalcaba también ha reprochado a Rajoy que toda su actuación respecto a Cataluña sea apelar "ritualmente" a la unidad de España y le ha instado a que lidere el necesario diálogo como fórmula de superar esa crisis.

El líder del PSOE ha asegurado que los socialistas se oponen frontalmente al derecho de autodeterminación que, a su juicio, es lo que quieren los partidos soberanistas catalanes. Sin embargo, ha apostado por abrir el diálogo, tomar nota en la Cámara de que hay un problema en Cataluña "y no decir no, no, no, porque no se va arreglar y sólo puede ponerse peor".

Asimismo, el líder del PSOE ha defendido que la tragedia de Ceuta debe "aclararse por el honor y el respeto que merece la Guardia Civil". Tras subrayar que "en ningún protocolo está consignada la acción de disparar con material antidisturbios contra gente que quiere entrar en España", el líder socialista ha exigido a Rajoy "primero la verdad y luego la responsabilidad" por dichas muertes.

El secretario general del PSOE también ha reclamado a Rajoy que retire la reforma de la ley del aborto, porque las mujeres no necesitan tutelaje.

Al igual que Rajoy por la mañana, Rubalcaba tampoco ha mencionado los últimos acontecimientos en torno al desarme de ETA.

Rajoy denuncia que Rubalcaba haga un discurso ''apocalíptico"

En su respuesta a las críticas del secretario general del PSOE, Rajoy ha calificado de "apocalíptico" el discurso de Alfredo Pérez Rubalcaba, y ha acusado al líder del PSOE de haberse dedicado a "hacer demagogia" durante el Debate. En su turno de réplica, ha repasado las cifras de ascenso del paro y de caída de la recaudación entre 2008 y 2011. "El mayor recorte social en la historia de España han sido los 3,5 millones de parados y la pérdida de 70.000 millones de ingresos'', ha dicho Rajoy. Así, Rajoy ha insistido en que España está hoy mejor que hace dos años, gracias a las medidas del Gobierno, y que hoy se puede decir a los españoles que, "a pesar de la oposición", "esto va a mejor".

En respuesta a la críticas sobre la tragedia de Ceuta, Rajoy ha asegurado que en España se ha avanzado mucho para superar este problema. Tras recordar que hubo que hacer frentes a la masiva llegada de cayucos y pateras a Canarias y Gibraltar, ha señalado que ahora el problema principal está en Ceuta y Melilla. "Ha ocurrido muchas veces y nunca le he reprochado a usted nada", ha dicho Rajoy.

Duran también pide a Rajoy que dialogue con Cataluña

El portavoz de CiU, Josep Antoni Duran i Lleida, también ha pedido al presidente del Gobierno que "reaccione ya" y que "apueste por el diálogo" con Cataluña si no quiere una "España amputada''. Duran ha pedido a Rajoy que se siente a "hablar" y que "haga una propuesta" porque su silencio es un "estímulo para radicalizar posiciones".

"Apueste por el diálogo. Unos y otros tenemos que dialogar sin líneas rojas. Estamos a disposición del diálogo, aunque sé que eso implica ponerse en la posición del otro", ha asegurado Durán i Lleida. No obstante, ha matizado que "cualquier acuerdo debería consultarse a la ciudadanía catalana" ya que si no "se cerraría en falso".

En respuesta a las críticas de inmovilismo por parte del portavoz de CiU, Rajoy ha dicho que no es él "quien no cuenta la verdad" a los catalanes "haciéndoles creer que sólo ellos tienen derecho a decidir", cuando ese derecho es de todos los españoles.

En su réplica a Duran i Lleida, Rajoy ha reafirmado su voluntad de diálogo, a lo que el portavoz de CiU le ha respondido que, si está dispuesto a dialogar, que "ponga fecha y hora" para reunirse con el líder de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas.

Sin embargo, Rajoy ha dejado claro que no va a aceptar ningún tipo de negociación sobre la consulta soberanista. Ha advertido de que, pese a que él ha querido dialogar, se ha encontrado "un contrato de adhesión" encima de la mesa sobre la consulta soberanista que como presidente del Gobierno no puede aceptar "de ninguna de las maneras". "Una consulta independentista no se puede celebrar, ni en Cataluña ni en ningún lugar de España'', ha asegurado. "No soy inmovilista, soy realista", ha zanjado.

IU arremete contra el discurso "vergonzosamente triunfalista" de Rajoy



El líder de IU, Cayo Lara, ha criticado el discurso "vergonzosamente triunfalista" del presidente Rajoy y le ha acusado de gobernar para las élites económicas. Ha vuelto a pedir la dimisión de presidente, por ganar elecciones "dopado" con fondos ilegales y "vulnerar" su programa electoral.

Según Lara, las políticas del Gobierno "destruyen empleo, su programa reformista es un programa de destrozos, recortan los derechos constitucionales, violan los derechos humanos, restringen las libertades civiles, incrementan la pobreza, amparan la corrupción, no combaten el fraude fiscal y acentúan la injusticia social". ''Todo el plan reformista del Gobierno está orientado a favorecer a los poderosos y dañar los intereses de la clase trabajadora, a los pensionistas y a la mayoría de la sociedad", ha dicho.

En respuesta al líder de IU, el presidente ha asegurado que el Gobierno va a presentar la reforma de la ley del aborto, que no va a destituir al ministro del Interior por la tragedia de Ceuta y que no retirará el recurso contra la ley andaluza de vivienda.



ICV acusa a Rajoy de "mentir más que Pinocho"

El portavoz de ICV en el Congreso, Joan Coscubiela, por su parte, ha acusado a Rajoy de "mentir más que Pinocho" al decir que es ilegal la propuesta aprobada por el Parlament catalán para que se transfiera a Cataluña la competencia de convocar referendos.

Rosa Díez acusa a Rajoy de "palabrería", "engaño" y "publicidad engañosa"



La portavoz de UPyD en el Congreso, Rosa Díez, ha acusado al presidente de contar lo de siempre: "palabrería y cierto engaño", así como de "hacer publicidad engañosa".

En su intervención, Díez ha apuntado que el Gobierno "ya no tiene credibilidad" y ha criticado que hayan engañado a los españoles con "falsas promesas" como la de bajar los impuestos antes de las elecciones.

También ha criticado la voluntad de Rajoy de hurtar "los debates sobre asuntos clave como la corrupción, la monarquía o la independencia judicial", lo que le convierte, a su juicio, "en el presidente más antipolítico" que ha tenido España en toda la etapa democrática. "Presidente, su renuncia a debatir demuestra que usted confunde, como la mayoría de sus ministros, la democracia con la tecnocracia", ha dicho Díez.

Rosa Díez ha recriminado a Rajoy que se haya "olvidado" en sus diferentes intervenciones en el hemiciclo de las víctimas del terrorismo y, singularmente, de los más de 300 asesinatos de ETA que están aún sin resolver. En este sentido, el presidente del Gobierno ha respondido: "Estamos con ellas, estamos con su dolor y estaremos siempre''.

Segunda jornada

Tras una primera jornada de siete horas y media sesión, este miércoles se reanudará la sesión a las 09:00 horas. Será el turno del portavoz del PNV, Aitor Esteban, así como de los representantes del Grupo Mixto (Amaiur, ERC, BNG, CC-NC, Compromís, Foro, UPN y Geroa Bai), para acabar con el Grupo Popular, representado por Alfonso Alonso

Tras estas intervenciones, los grupos parlamentarios procederán a registrar sus propuestas de resolución, 15 por cada uno de ellos, que se votarán el jueves, tercera y última jornada de esta cita parlamentaria.