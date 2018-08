Política

Crisis en Navarra

Santos Cerdán (PSN) sigue apostando por la moción de censura

Redacción

27/02/2014

Ha asegurado que quien va a decidir es el comité regional del PSN y acusa a Yolanda Barcina de mentir en la comisión de investigación.

El Secretario de Organización del PSN, Santos Cerdán, sigue apostando por la moción de censura contra Yolanda Barcina, a quien ha acusado de mentir en la comisión de investigación. ''Barcina ha mentido. Ha ocultado información. Se demuestra una vez más que miente'', ha dicho este jueves en el programa ''Ganbara'', de Radio Euskadi.

Cerdán ha asegurado que quien va a decidir sobre la moción de censura es el comité regional del PSE. ''Espero ser el parlamentario más breve de esta legislatura'', ha dicho, en alusión a que hoy mismo ha tomado posesión del cargo en el Parlamento de Navarra en sustitución a Román Felones.

A juicio del Secretario de Organización del PSN, tras la comisión de investigación queda claro que ha habido injerencias en el departamento de Hacienda de Navarra. ''Las conclusiones van a demostrar lo que Idoia Nieves denunció'', ha dicho. ''Corrupción no es solo enriquecerse. Corrupción también es promover tratos de favor. Si no se han consumados es porque los técnicos no han cedido a las presiones'', ha subrayado.

''Han hecho lo imposible por favorecer a terceros, y eso es suficiente políticamente para que no estén en el Gobierno'', ha añadido, en referencia a Lourdes Goicoechea y Yolanda Barcina.

Cerdán considera que la situación de Navarra es insostenible, y que es momento de dar la palabra a la ciudadanía. ''No hay acuerdo ni pacto con Bildu. Lo único que se pretende es convocar las elecciones'', ha añadido.

Acusa a Barcina de manipular un correo

Por otro lado, Cerdán ha acusado a la presidenta navarra de llevar a la comisión de investigación sobre Hacienda un correo "manipulado" que, además, ocultaba "intencionadamente" que ella también se interesó por la misma empresa por la que preguntó el líder socialista, Roberto Jiménez.

El secretario de Organización del PSN ha calificado en un comunicado de "extremadamente grave" que Barcina ocultase esta documentación a la comisión de investigación.

Según el PSN, la fotocopia del correo exhibido por Barcina en la propia comisión para demostrar que Jiménez, cuando era vicepresidente del Gobierno, se había interesado por la devolución del IVA a una empresa, "estaba deliberadamente manipulado".

Al respecto ha precisado que recogía únicamente el correo que hacía referencia a Jiménez, fechado el 28 de marzo de 2012, pero "ocultaba interesadamente" un segundo correo de la entonces directora de la Hacienda Idoia Nieves a la consejera Lourdes Goicoechea.

Este viernes se conocerán los resultados de la comisión de investigación.