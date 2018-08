Política

Crisis en Navarra

El PSN acata la decisión de Ferraz y no apoyará una moción de censura

Redacción

06/03/2014

Roberto Jiménez ha asegurado que no va a dimitir, pese a las reclamaciones del sector crítico.

El Comité Regional del PSN ha aprobado esta tarde una propuesta aprobada previamente por la Ejecutiva de los socialistas navarros, en la que se pide al PSOE que "reconsidere" su prohibición de que el partido secunde una moción de censura contra la presidenta, Yolanda Barcina.

Así, el PSN acata el veto a la moción de censura contra el Gobierno de Yolanda Barcina, pero pide al PSOE que reconsidere la decisión.

El Comité Regional del PSN ha acabado a las 22:30 horas tras cuatro horas de debate sobre la decisión del PSOE. La resolución ha recibido 80 votos favorables y siete en contra. 47 miembros del Comité Regional se han abstenido.

El secretario general del PSN, Roberto Jiménez, ha dicho, al término de la reunión, que no se plantea dimitir. Sin embargo, Amanda Acedo, del sector crítico, ha pedido su dimisión y de toda la Ejecutiva.

Jiménez ha señalado que no maneja presentar su dimisión pese a manifestar su desacuerdo con la decisión del PSOE. "No lo manejo", ha respondido al ser preguntado. Jiménez ha reconocido que "no estamos de acuerdo, lógicamente, con la decisión que ha tomado la Comisión Ejecutiva Federal" aunque ha subrayado que la acatan.

La Ejecutiva Federal del PSOE acordó ayer no formalizar la presentación de una moción de censura contra la presidenta Barcina, ni votar a favor de ninguna registrada por otro partido.

La Comisión Ejecutiva del PSN, reunida esta tarde antes del cónclave regional, ha aprobado una propuesta que ha elevado al Regional, máximo órgano entre congresos.

La propuesta, argumentada en cinco puntos, señala que "el PSN-PSOE es una federación del PSOE y actuará como tal, acatando estatutariamente las decisiones del partido".

"Pero a su vez -continua el escrito- manifiesta su disconformidad con la decisión tomada con la Comisión Ejecutiva Federal. Y, en este sentido, reitera a la Comisión Ejecutiva Federal para que reconsidere su petición de cara a presentar una moción de censura".

El exconsejero de Vivienda socialista, Anai Astiz, ante la sede del PSN. Foto: EFE

En un comunicado, la dirección del PSOE valora "positivamente" la decisión del Comité Regional del PSN y destaca la "actitud responsable" de los socialistas navarros frente a la "irresponsabilidad" de la presidenta del Gobierno foral, a la que piden que dimita.



Sector crítico

Por otro lado, la dirección del PSN ha impedido esta tarde que un grupo de dirigentes del sector crítico del partido presentase una propuesta de resolución en la que se pide la dimisión del secretario regional, Roberto Jiménez, así como promover elecciones anticipadas en Navarra.

Con anterioridad, la Comisión Ejecutiva ha decidido secundar la orden de la dirección federal, a expensas de lo que acuerde el Comité Regional, integrado por unas 200 personas.

En esta segunda reunión, un sector de dirigentes han intentado presentar una propuesta de resolución en la que se pide la dimisión de Jiménez y el resto de los miembros de la Ejecutiva; que el PSN promueva elecciones anticipadas y que se censure a la dirección del PSOE por su imposición a los socialistas navarros.

Según estos dirigentes, esas medidas constituyen "el único camino" para la recuperación del partido en Navarra.

La dirección no ha permitido el debate de esta propuesta, por lo que los dirigentes críticos han salido a la calle para trasmitir su "malestar" a los periodistas por no haber podido defender la propuesta.

El secretario general del PSN, Roberto Jiménez, ante la sede socialista navarra. Foto: EFE

Protestas

Unas 200 personas se han concentrado frente a la sede del PSN. Los asistentes a la movilización han ido llegando sobre las 19:00 horas al paseo de Sarasate de la capital navarra y se han reunido frente a la sede socialista, donde continúan protestando con cacerolas y silvatos.

Los congregados han coreado gritos como "sinvergüenzas" o "que se vayan" y han portado carteles con las frases "Elecciones" o "Cambio", así como con la imagen del secretario general del PSN, Roberto Jiménez, y la frase 'El PSN soy yo'.

Además, los asistentes también han llevado carteles con la imagen de la presidenta del Gobierno de Navarra, Yolanda Barcina, acompañada de la frase "Poltronera".