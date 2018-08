Política

Crisis en Navarra

El PSOE prohíbe al PSN presentar una moción de censura en Navarra

Redacción

05/03/2014

El futuro de Roberto Jiménez queda en el aire después de ser desaprobado por la dirección del partido en Madrid.

La Ejecutiva Federal del PSOE ha prohibido al PSN presentar una moción de censura contra la presidenta de Navarra, Yolanda Barcina o votar a favor de ninguna registrada por otro partido.

Fuentes socialistas han dado a conocer esta decisión un día antes de que se reúna la dirección regional del PSN, que ha concluido su ronda de contactos con el resto de partidos de la oposición para analizar qué camino seguir.

La Ejecutiva Federal ha optado por descartar la vía de la moción de censura -una posibilidad que se baraja desde hace unas semanas- tras comprobar la imposibilidad de que esa iniciativa pueda salir adelante sin los votos de Bildu.

Y así se lo hará saber a la Ejecutiva regional, al Comité Regional -que se reúne este jueves- y a los diputados del PSN.

Desde el primer momento la Ejecutiva Federal descartó hacer política con la izquierda abertzale, ni siquiera llegar a gobernar gracias a sus votos, pese a que la Ejecutiva regional que lidera Roberto Jiménez no ha sido tan tajante.

Barcina ha repetido esta mañana que no dimitirá -como le pide el PSN para no llegar a una moción de censura-, porque, según ha argumentado, no quiere seguir "la hora de ruta de Bildu", y ha ofrecido a los socialistas "buscar acuerdos", pero el PSN lo ha rechazado.

El PSN ha restado credibilidad a la oferta de diálogo y ha insistido en su propósito de trabajar con el resto de fuerzas políticas para propiciar elecciones anticipadas en la comunidad foral el 25 de mayo.

La Ejecutiva Federal del PSOE ha constatado que "no hay posibilidad de articular una mayoría que pudiera aprobar una moción de censura sin los votos de Bildu".

"Barcina, la única responsable"

No obstante, la dirección que lidera Alfredo Pérez Rubalcaba sigue considerando que "la única responsable de la situación de bloqueo e ingobernabilidad que vive Navarra" es la presidenta foral y cree que la mejor solución es que Barcina, cuyo partido, UPN, tiene 19 de los 50 diputados de la Cámara, dimita y convoque elecciones para el 25 de mayo, coincidiendo con las europeas.

Según el PSOE, la actitud de Barcina negándose a dimitir "supone que acepta seguir siendo presidenta amparada por los escaños de Bildu y sin poder ofrecer ningún proyecto de futuro para su Comunidad, ni poder hacer frente a la gestión diaria de su gobierno".

Durante estas últimas semanas, según la nota, el PSN ha actuado "con responsabilidad" tratando de desbloquear la situación política provocada por el "empecinamiento" de una presidenta que "ha puesto su propia conveniencia personal por delante de los intereses de los navarros".

"Prevalece la visión de Estado"

El portavoz del Gobierno de Navarra, Juan Luis Sánchez de Muniáin, ha valorado que "en el PSOE ha prevalecido la visión de Estado y la coherencia de su proyecto sobre otras consideraciones".

Juan Luis Sánchez de Muniáin ha explicado que el Ejecutivo foral valora con "tranquilidad y serenidad" la decisión adoptada por el PSOE y ha indicado que "hay que ser muy cauto y respetuoso", porque la decisión final de no presentar la moción está en manos del grupo parlamentario socialista en Navarra.

En cualquier caso, el portavoz del Gobierno foral ha indicado que a partir de ahora UPN y PSN deberían trabajar por "recomponer el entendimiento en los aspectos básicos, por difícil que parezca". En este sentido, ha manifestado que un aspecto "básico" es defender el modelo institucional de Navarra, "en el que creemos los dos" de ahí verlo.

Reacciones

El portavoz de Geroa Bai en el Parlamento de Navarra, Manu Aierdi, ha lamentado "enormemente" la decisión de la Ejecutiva del PSOE, una decisión, ha dicho, "tomada fuera de Navarra y por intereses que no son navarros".

El presidente del Partido Popular de Navarra, Enrique Martín de Marcos, ha afirmado que la decisión del PSOE está "llena de coherencia y cordura, porque pone freno a las intenciones de presentar una moción basada en las conclusiones falsas y malintencionadas" de la comisión de investigación.

El dirigente de Izquierda-Ezkerra (I-E) José Miguel Nuin ha pedido esta noche que el PSN "desobedezca" la decisión de la dirección federal del PSOE y presente una moción de censura contra Barcina.