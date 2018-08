Política

Concluye investigación

El juez cree que Cervera sí chantajeó al expresidente de Caja Navarra

Redacción

18/03/2014

El magistrado ve "indicios racionales de criminalidad" contra el exdiputado del PP Santiago Cervera, de un supuesto delito de chantaje al expresidente de Caja Navarra.

El titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Iruñea considera, en una resolución en la que da por concluida la investigación, que existen "indicios racionales de criminalidad" contra el exdiputado del PP Santiago Cervera de un supuesto delito de chantaje al expresidente de Caja Navarra. Tras conocer el auto, Cervera ha reiterado su "inocencia", mientras que el abogado de Asiáin se ha mostrado "satisfecho".



En el auto, el magistrado emplaza al fiscal y las acusaciones personadas para que en diez días soliciten la apertura del juicio oral o el sobreseimiento de la causa.

En diciembre de 2012 el entonces presidente de Caja Navarra, José Antonio Asiáin, denunció que había recibido un correo anónimo que le exigía el pago de 25.000 euros bajo la amenaza de hacer público que estaba facturando como abogado importantes cantidades de dinero a Caja Navarra, de las que también se beneficiaba su hijo.



Días después Cervera fue detenido por la Guardia Civil al ir a recoger supuestamente el sobre con la citada cantidad de dinero, aunque en todo momento ha insistido en que ha sido objeto de "una trampa", tras haber recibido el 29 de noviembre otro correo electrónico en el que se le ofrecía información confidencial sobre Caja Navarra.



Tras su detención, Cervera renunció a su escaño en el Congreso de los Diputados y, en consecuencia a su aforamiento, por lo que la causa no fue remitida al Tribunal Supremo, sino a la Audiencia Provincial de Navarra.

Los incidicios

Según el juez, estos indicios vienen determinados por el arresto de Cervera recogiendo un paquete cebo colocado por la Guardia Civil de Navarra en el lugar y el tiempo indicado en el correo electrónico con el que se intentó chantajear al entonces presidente de Caja Navarra José Antonio Asiáin.



"La actitud del imputado en el momento de ser detenido no es la esperable en una persona que ha sufrido una trampa y que, además, es miembro del Congreso de los Diputados", añade el auto.



Y precisa que, además, "dos informes periciales lingüísticos apuntan, con una alta probabilidad, a que es el imputado el autor del correo electrónico recibido por el señor Asiáin" en el que se reclamaba a éste cierta cantidad de dinero para no hacer pública la vinculación profesional de su despacho con la entidad financiera.

Destaca asimismo que la situación económica de Cervera "hace que no pueda descartarse que tuviera realmente un móvil económico que explicara o justificara la comisión del delito que se le imputa, sin perjuicio de que pudieran existir otros móviles concomitantes, lo que no puede descartarse".



El juez que ve "prácticamente imposible de admitir" la teoría de la trampa alegada por Cervera, insiste en que éste "no ha dado una explicación razonable y verosímil" a las cuestiones fundamentales que justificarían esa teoría como quiénes, cómo, por qué y para qué le tendieron esa trampa, ni qué se ha ganado con ella, ni quién ha ganado con todo esto.



Igualmente sostiene que no ha ofrecido una explicación verosímil de por qué acudió personalmente y solo a recoger un sobre de una persona anónima que se le ofrecía en el correo justo precisamente después del momento en que, según el correo recibido por José Antonio Asiain, debía depositarse el dinero.

Cervera: 'Soy inocente'

Tras conocer el auto, Cervera ha reiterado hoy su inocencia y ha anunciado que recurrirá el auto y pedirá el archivo de la causa.



Tras más de un año y tres meses de instrucción, la defensa sostiene que el auto es "incapaz de determinar siquiera cómo el imputado pudo cometer el ilícito".



"Es un hecho inaudito en derecho que se pretenda juzgar a una persona sin decir el modo en que realizó los hechos de los que se le acusa" asevera el abogado. En esas circunstancias considera que procede el archivo provisional de la causa, que es lo que van a solicitar.



En cuanto a esos supuestos indicios opina que "ni son nada nuevo, ni tienen el peso suficiente como para sentar a nadie en un banquillo".

El abogado de Asiáin, "satisfecho"

El abogado de José Antonio Asiáin, Javier Asiáin, ha mostrado su "satisfacción" al conocer este martes el auto y ha destacado que recoge "multiplicidad de indicios que apuntan a Cervera" como supuesto autor del chantaje a quien fuera presidente de Caja Navarra.



Javier Asiáin ha señalado que él no dice que el exdiputado del PP sea el autor del chantaje a José Antonio Asiáin pero ha añadido que "se recogen indicios en la causa, indicios claros, que apuntan a Cervera". Ha mostrado así su "satisfacción" por que las conclusiones del juez coincidan con las suyas.