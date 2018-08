Política

Consulta Cataluña

Sáenz de Santamaría: 'El Gobierno cumplirá; no habrá referéndum'

Redacción

30/03/2014

El Ejecutivo, ha dicho, no puede disponer "de lo que no pertenece a nadie, sino a todos, la soberanía nacional", por lo que no puede "autorizar lo que no depende" del Gobierno.

Sáenz de Santamaría ha dicho que el Gobierno velará por el respeto a la ley y a los tribunales. EiTB Sáenz de Santamaría ha dicho que el Gobierno velará por el respeto a la ley y a los tribunales. EiTB

Comentarios