Política

Entrevista en ETB

Vicepresidenta TC: 'Cataluña es sujeto político-jurídico; no soberano'

E.A.

26/03/2014

La magistrada bilbaína Adela Asúa ha explicado que Cataluña tiene derecho a decidir, pero no a decidir sobre su situación jurídica. ''No cabe un referéndum unilateral'', ha añadido.

Tras la sentencia del Tribunal Constitucional en torno a la declaración de soberanía de Cataluña, Adela Asúa, vicepresidenta del TC, ha explicado este miércoles que Cataluña es sujeto político-jurídico, pero no soberano.

Entrevistada en el programa 'ETB Hoy', la magistrada bilbaína ha explicado las claves de la sentencia hecha publica ayer por el TC. ''Cataluña es sujeto político jurídico, lo que no es es soberano'', ha subrayado. ''Tiene derecho a decidir, pero no a decidir sobre su situación jurídica'', ha aclarado.

''El estatuto catalán es obra de Cataluña como sujeto político y jurídico, y la reforma del estatuto corresponde en primera lugar a Cataluña como sujeto político-jurídico'', ha explicado. Sin embargo, ha añadido que ''esa cualidad suya de sujeto político y jurídico está fundamentada en el marco más amplio, donde nos situamos todo aquellos que éramos parte del cuerpo electoral que en 1978 aprobamos la Constitución como marco. El marco jurídico en el que se inserta Cataluña es el marco jurídico de la Constitución del 78; y todos los que colaboramos en acordar aquel marco jurídico estamos implicados en cualquier alteración de ese marco. Por lo tanto, una alteración tiene que contar con los demás'', ha añadido.

Preguntada sobre las condiciones que deberían darse para que en Cataluña se celebrase una consulta dentro de la legalidad, Asúa ha respondido que sobre eso no se les preguntaba y que, por lo tanto, no está incluido en la sentencia. Sin embargo, la magistrada del Constitucional ha subrayado que los acuerdos políticos son necesarios. ''Derecho a decidir democráticamente hay; pero en el marco de los procedimientos que la Constitución establece. En ese marco es necesario que haya acuerdos políticos, porque los mecanismos que la Constitución prevé los activan los políticos''. ''No cabe un referéndum unilateral'', ha concluido.