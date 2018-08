Política

Congreso de los Diputados

'No se puede preguntar a unos cuantos lo que corresponde a todos'

08/04/2014

Alfredo Pérez Rubalcaba ha abogado por abordar una reforma de la Constitución. CiU plantea una reforma constitucional y dice estar dispuesto a negociarlo todo.

El líder del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha subrayado en su intervención que "no se puede preguntar a unos cuantos lo que corresponde a todos", que a su grupo, como socialistas, no les gustan aquellos procesos en los que se obliga a elegir a quienes se sienten más catalanes que españoles o más españoles que catalanes.

El representante socialista ha dicho que su grupo está formado también por diputados del PSC, ha dicho que todos ellos son socialistas, no nacionalistas, y que defienden un modelo de España en el que pueden estar cómodos todos con la identidad que sientan.

Rubalcaba ha sido rotundo: "España, sin Cataluña, no es España". Y ha añadido que "no es tolerable que en Cataluña haya quien diga que España nos roba".

El líder de la oposición ha querido dejar claro que los socialistas "estamos completamente en desacuerdo con el derecho de autodeterminación y con la independencia de Cataluña. El derecho de autodeterminación es un derecho de ruptura que se aplica una y otra vez hasta que se consigue, y no estamos de acuerdo con eso".

Finalmente, Alfredo Pérez Rubalcaba ha abogado por abordar una reforma de la Constitución que "actualice el pacto constituyente" y que "recoja las aspiraciones y singularidades" de Cataluña.

Duran plantea una reforma constitucional y dice estar dispuesto a negociarlo todo



El portavoz de CiU en el Congreso, Josep Antoni Duran i Lleida, ha lamentado que "hoy por hoy" el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, haya cerrado "la puerta al diálogo" en su intervención durante el debate sobre la consulta soberanista en el Congreso.

Duran, que ha tomado la palabra en nombre de CiU para defender la propuesta del Parlamento de Cataluña, se ha dirigido a Rajoy para advertirle de que no está dispuesto a "recibir lecciones de nadie" sobre el respeto a la Constitución española que, ha recordado, su grupo apoyó.

"No cierre las puertas que el TC ha dejado abiertas al diálogo para un referendo consultivo", ha asegurado Duran, en alusión a la última sentencia del Tribunal Constitucional que anuló la declaración de soberanía del Parlament.

El portavoz de CiU ha afirmado que no cree en "grandes reformas de la Constitución", pero ha abierto la puerta a tocarla "de forma muy mesurada" como una de las soluciones al encaje de Cataluña en España. Así, ha ofrecido al Gobierno "negociar todo''.

Asimismo, el secretario general de CiU ha insistido en su idea de que la consulta no pretende tomar una decisión unilateral ni aprobar la secesión, sino que sólo es un "mecanismo consultivo''.

Izquierda Plural: "Confunde el derecho a decidir con la independencia"

Joan Coscubiela ha denunciado que el debate sobre la consulta catalana ha llegado al Congreso "totalmente manipulada": "Se está confundiendo el derecho a decidir, que es el instrumento, con el resultadop, es decir, la independencia".

Coscubiela ha acusado a Rajoy de inventarse "falacias" por estar "empeñado en que lo que estamos discutiendo sobre la independencia de Cataluña, y eso no es así".

"La propuesta del Parlament es una apuesta por el diálogo, y está dentro del marco constitucional", ha defendido el representante Izquierda Plural.

Rosa Díez: 'No hay nada que dialogar con quien no reconoce las reglas del juego'



La portavoz de UPyD en el Congreso, Rosa Díez, ha sostenido que "no hay nada que dialogar con quien incumple las normas, con quien lleva a gala no cumplir las sentencias de los tribunales y con quien no reconoce las reglas del juego".



"El diálogo supone reconocimiento a las reglas del juego y con alguien que ha decidido no respetarlas no hay nada que dialogar", ha argumentado la diputada.



Tras señalar que a los "delincuentes se les persigue" y "se hace lo posible para que cumplan las sentencias", la representante de UPyD ha criticado que el president Artur Mas no haya acudido hoy al parlamento español a defender su posición: "El que ha recorrido 60.000 kilómetros para explicar su consulta en todo el mundo, no se ha enterado de que hay AVE a Madrid, que hemos pagado todos los españoles", ha apuntado.



En su discurso, Díez ha coincidido con Rajoy y Rubalcaba en que "democracia es respetar las leyes, no sólo votar", y ha acusado a los tres representantes del parlamento catalán que han defendido su iniciativa en el Congreso de plantear un debate "antieuropeo" que pide "levantar fronteras", y de tener un "discurso basado en la hispanofobia que se parece demasiado al discurso de la eurofobia.

El PP pide que no desatiendan la oferta de diálogo de Rajoy

El portavoz del PP en el Congreso, Alfonso Alonso, por su parte, ha pedido a los partidos que reclaman la consulta soberanista que "no desatiendan" la oferta de diálogo que les ha lanzado el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy y salgan de sus posiciones "maximalistas".

Alonso ha señalado a estos partidos que ya que sabían que su propuesta no tiene cabida legal y política e incluso "querían el no" de esta Cámara, tomen ahora su posición como un "punto de partida para el diálogo".

La proposición procedente del Parlament es "claramente inconstitucional", ha repetido esta tarde Alonso, quien ha lamentado que este debate esté marcado por la "ausencia incomprensible" del presidente de la Generalitat, Artur Mas.

Alfonso Alonso ha instado a los solicitantes de la consulta a aceptar "las reglas del juego" y "respetar los resultados" en "los procesos que siguen su correcta aplicación", es decir, les ha pedido que acepten la negativa que va a darle el Congreso a su iniciativa.

Además ha insistido en que la competencia que piden es "indelegable" y el referéndum "ni siquiera puede ser convocado en el actual marco constitucional", además de que reúne elementos que constituyen "fraude de ley".