Política

Debate en el Congreso

Rajoy invita a pedir una reforma constitucional

Redacción

08/04/2014

El presidente del Gobierno ha defendido la permanencia de Cataluña en España: "Soy y seré el presidente de todos los españoles", ha sentenciado.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha defendido este martes la permanencia de Cataluña en España y ha garantizado: "Soy y seré el presidente de todos los españoles".

Rajoy ha recalcado esa posición al inicio de su intervención ante el pleno del Congreso que debate la proposición del Parlamento de Cataluña que reclama para la Generalitat la competencia de convocar un referéndum.

Tras escuchar a los tres representantes del Parlament que han defendido esa petición, Rajoy, que ha sido aplaudido por los diputados del PP al subir a la tribuna, ha subrayado que el hecho de que este debate se celebre en el Congreso supone el reconocimiento de que es la sede de la soberanía de todos los españoles.

Invitación de la reforma constitucional

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha cerrado en el Congreso cualquier puerta a la consulta sobre una Cataluña independiente, y ha dicho que el "único camino legal" hacia esa meta es la siguiente: presentar una propuesta para intentar reformar la Constitución.

En esa línea, ha incidido: "Quienquiera que desee modificar la Constitución, quienquiera que pretenda que España se disuelva, se fragmente, cambie de nombre, lo que sea, en vez de solicitar a esta Cámara lo que no está en sus manos, ha de emprender el camino de la reforma constitucional".

"No hay democracia sin ley"

Rajoy se ha dirigido a todos los españoles al afirmar que "trabajo por el bienestar de todos, lucho por los derechos y libertades que logramos entre todos". El presidente del Gobierno ha defendido la permanencia de Cataluña en España.

"No concibo España sin Cataluña ni Cataluña fuera de España y Europa", ha recalcado.

El presidente ha alertado del "riesgo" que entraña el proyecto "de fractura" de la Generalitat y ha vuelto a advertir de que "no hay democracia sin ley".

Rajoy ha remarcado también que como presidente, el único terreno en el que le está permitido transitar es el de la ley y el deber.

En ese mismo contexto ha defendido su posición como una "cuestión de sentimientos, de afectos, de historia compartida y de futuro" y ha dicho hablar desde el convencimiento de que "juntos ganamos todos y separados, todos perdemos".

"Amo a Cataluña"

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha dicho que tal vez él cree en Cataluña más "que ustedes", en alusión a quienes proponen convocar una consulta soberanista y ha añadido: "Amo a Cataluña, como a las demás comunidades. No como algo simplemente entrañable, sino como algo propio".

"Perdónenme la vanidad, pero tal vez yo creo en Cataluña más que ustedes. Al menos yo no me siento en la necesidad de demostrar a cada paso que Cataluña existe. Me consta que existe, que es uno de los puntales de nuestra patria, que no se entiende España sin ella del mismo modo que resultaría incomprensible Cataluña sin el resto de España", ha recalcado Rajoy.

Rajoy: "Ni con 500 cafés Mas y yo tendríamos potestad contra la Constitución"

El jefe del Gobierno, Mariano Rajoy, ha advertido de que ni con un café, ni con "500", él y el presidente de la Generalitat, Artur Mas, podrían hacer algo que fuera en contra de la Constitución como celebrar un referéndum sobre la independencia de Cataluña.

Además, Rajoy ha subrayado que "algunas cosas no cambian con manifestaciones ni con plebiscitos" y no sirve el pretender vestirlas de "calor popular".

"Eso no es posible. Ahora no es posible. Se redactó la Constitución de manera que eso no fuera posible", ha recalcado.

Una Cataluña independiente, "la isla de Robinson Crusoe"

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha avisado de que quienes pretenden la independencia de Cataluña lo que están ofreciendo en realidad es "lo más parecido que se puede imaginar a la isla de Robinson Crusoe.

En el debate que se celebra en el pleno del Congreso sobre el referéndum de independencia de Cataluña, Rajoy ha reprochado a quienes lo plantean que no expongan la realidad de lo que ocurriría.

A su juicio, es una "evidencia" que una Cataluña independiente sería "más pobre" y saldría "sine die" de Europa, del euro, de la ONU y de los tratados internacionales.

Al término de su intervención, Rajoy ha sido ovacionado por la bancada del PP durante más de un minuto.