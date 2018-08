Política

Debate en el Congreso

Diputados catalanes: 'Votaremos y ganaremos nuestro futuro'

Leire Etxazarra | eitb.com

08/04/2014

Jordi Turull (CiU), Marta Rovira (ERV) y Joan Herrera (ICV) han subido al púlpito del Congreso de los Diputados de madrid para defender la consulta soberanista de Catalunya.

"Cataluña quiere protagonizar un ejercicio claro de democracia", ha sido una de las frases con las que Jordi Turull, portavoz de CiU en el Parlament catalán, ha iniciado la su intervención ante el Congreso de los Diputados.

Turull ha recalcado que los representantes catalanes han llegado al Congreso de Madrid "en nombre de un pueblo, el catalán, un pueblo que es, y que quiere seguir siendo; un pueblo que ni acepta ni reconoce lo que es la resiganción".

El diputado catalán ha defendido la total legitimidad dela consulta promovida por el Parlament: "No se puede dar la espalda a una petición legítima (...), que nadie subestime lo que está ocurriendo en Catalunya".

Los diputados catalanes se han apoyado en los resultados de las últimas elecciones, en las que los ciudadanos catalanes eligieron a una mayoría de diputados de corte nacionalista. También han recordado las diferentes movilizaciones protagonizadas en Cataluña a favor de la independencia. "Cataluña quiere votar para decidir", han sentenciado.

"Si se quiere, se puede (...) Ha llegado la hora de que Catalunya vote y decida su futuro", ha concluido Turull.

Marta Rovira (ERC): "Votaremos y ganaremos nuestro futuro"

La secretaria general de ERC ha sido la siguente en hacer uso de sus 10 minutos de intervención. Rovira ha defendido una idea que ha resumido en una sola frase: "Votaremos y ganaremos nuestro futuro".

Rovira ha centrado su argumentación en la legitimidad de la consulta: "Defendemos al pueblo de Catalunya entero. Defendemos la democracia. Porque votar aquí y en todo el mundo es ejercer la democracia".

Rovira ha remarcado también el carácter conciliador de la comparecencia de los miembros del Parlament: "Queremos llegar a un acuerdo con el Gobierno para celebrar la consulta".

La representante de ERC ha insistito en que, tras varios intentos, los catalanes han llegado a la conclusión de que el "encaje" en España no es posible: "no se nos acepta como somos, como pensamos, como hablamos, como soñamos".

Jordi Herrera (ICV): "Quien rompe España es quien no reconoce el derecho a decidir"

El tercero en intervenir, Joan Herrera, de ICV, ha retomado el argumento del pacto con el Gobierno de Rajoy: "Les proponemos un pacto, una salida política, que creemos que es la mejor".

"Pero ustedes han decidido negar el problema", ha argumentado, "su negativa (a la propuesta) no va a conseguir otra cosa que agrandar la distancia (entre Catalunya y España)". "Son ustedes víctimas de su propio anticatalanismo", ha afirmado tras advertir al Gobierno del PP que "quien rompe España es quien no reconoce el derecho a decidir".

Los impulsores de la consulta salen reafirmados: "Esto no acaba aquí"

Tras escuchar a todo el arco parlamentario, los diputados del Parlamento de Cataluña que han defendido en el Congreso la consulta catalana han subrayado que salen reafirmados en sus principios y con la convicción de que no se van a rendir, porque "esto no acaba aquí".



Jordi Turull (CiU), Marta Rovira (ERC) y Joan Herrera (ICV-EUiA) se han pronunciado en esos términos tras escuchar del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y del líder del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, su oposición a una consulta que, para los partidos mayoritarios, no encaja en la Constitución.