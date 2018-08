Política

La ANC ve más fácil la independencia que una reforma constitucional

Redacción

20/04/2014

A juicio de Carme Forcadell, presidenta de la Assemblea Nacional Catalana, la opción de implantar un Estado federal es "inviable", porque "no cuenta con los apoyos suficientes".





La presidenta de la Assemblea Nacional Catalana (ANC), Carme Forcadell, considera "más fácil" conseguir la independencia de Cataluña que iniciar una reforma constitucional en España para implantar un Estado federal, algo que ve "inviable" porque "no cuenta con los apoyos suficientes".



Según ha afirmado Carme Forcadell en una entrevista con Efe, "es más fácil la independencia porque sólo depende de la voluntad de los catalanes, y también porque en Cataluña ya hay una mayoría favorable a un Estado propio que se incrementa día a día".



En contraste, ha añadido, iniciar una reforma constitucional en España como la que propone el líder del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, "es emprender un camino tan complicado que es inviable". "Es inviable -ha precisado- porque, de entrada, se requiere disponer de una mayoría de dos tercios del Congreso y el PP no está de acuerdo, por lo que no hay los apoyos suficientes, pero es que, además, ni siquiera se puede asegurar que dentro del PSOE haya consenso para impulsar un Estado federal, y ni uno ni otro partido reconocen el derecho a decidir de los catalanes".

Con el federalismo simétrico del PSOE, "café para todos"

Según Forcadell, en cualquier caso, el federalismo simétrico que propugna el PSOE comporta mantener, bajo la premisa del "todos igual", la filosofía del "café para todos", lo que "no frenaría el proceso de uniformización, y Cataluña se vería igualmente obligada a buscar su independencia para preservar su identidad".



Con esta perspectiva, la presidenta de la ANC ha dicho estar convencida de que en la consulta del 9 de noviembre el triunfo de la opción del "sí y sí" (sí a un estado propio y sí a que dicho estado sea independiente) es más que probable y cree, en cambio, que la opción del "sí y no" (sí a un estado propio y no a que sea independiente) es "muy minoritaria" en la sociedad catalana. "Es minoritaria -ha explicado- porque la gente tiene la percepción de que con esta opción todo seguiría igual, ya que no hay ninguna propuesta federal viable por parte del Estado que conlleve un encaje aceptable de Cataluña".