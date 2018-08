Política

El Congreso rechaza la propuesta sobre la consulta en Cataluña

08/04/2014

La proposición de ley del Parlament que pide la competencia para la consulta ha recibido 47 votos a favor, 299 votos en contra y una abstención. Rajoy ha invitado a pedir una reforma constitucional.

El pleno del Congreso de los Diputados ha rechazado este martes, con 299 votos en contra, 47 votos a favor y una abstención, la proposición del Parlamento de Cataluña que pedía delegar en la Generalitat la competencia para convocar la consulta soberanista prevista para el próximo 9 de noviembre.

En concreto, la propuesta ha recibido los votos en contra de PP, PSOE, UPyD, Foro Asturias y UPN. CiU, Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), PNV, Amaiur, ERC, BNG, Nueva Canarias, Compromís-Equo y Geroa Bai han votado a favor, y la única abstención ha sido la de la diputada de Coalición Canaria, Ana Oramas.

A la votación han faltado cinco parlamentarios, todos ellos del Grupo Socialista, aunque dos de ellas, diputadas por baja de maternidad, han enviado su voto de manera telemática.

Pese al esperado portazo del Congreso a la consulta en Cataluña, los partidos nacionalistas han dejado claro durante el debate, que ha durado cerca de siete horas, que no se rendirán y que buscarán "otras vías" que permitan a los catalanes "votar y decidir su futuro" porque "esto no acaba aquí".



En el otro extremo, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha advertido de que la propuesta del Parlamento de Cataluña es abiertamente ilegal aunque, ha apuntado el camino a seguir quienes no están de acuerdo con la actual estructura territorial: proponer una reforma de la Constitución.

Diputados catalanes: 'Votaremos y ganaremos nuestro futuro'

La sesión arrancaba a las 16:00 horas, con la intervención de Jordi Turull (CiU), Marta Rovira (ERV) y Joan Herrera (ICV). ''Cataluña quiere protagonizar un ejercicio claro de democracia", ha sido una de las frases con las que Jordi Turull, portavoz de CiU en el Parlament catalán, ha iniciado la su intervención.

La secretaria general de ERC ha sido la siguiente en hacer uso de sus 10 minutos de intervención. Rovira ha defendido una idea que ha resumido en una sola frase: "Votaremos y ganaremos nuestro futuro".

El tercero en intervenir, Joan Herrera, de ICV, ha retomado el argumento del pacto con el Gobierno de Rajoy: "Les proponemos un pacto, una salida política, que creemos que es la mejor".

Rajoy invita a pedir una reforma constitucional

Tras escuchar a los tres representantes del Parlament que han defendido esa petición, el presidente del Gobierno Mariano Rajoy ha defendido la permanencia de Cataluña en España y ha garantizado: "Soy y seré el presidente de todos los españoles".

Rajoy ha cerrado en el Congreso cualquier puerta a la consulta sobre una Cataluña independiente, y ha dicho que el "único camino legal" hacia esa meta es la siguiente: presentar una propuesta para intentar reformar la Constitución.

"No concibo España sin Cataluña ni Cataluña fuera de España y Europa", ha recalcado. "Amo a Cataluña, como a las demás comunidades. No como algo simplemente entrañable, sino como algo propio", ha añadido el presidente.

El jefe del Gobierno, además, ha advertido de que ni con un café, ni con "500", él y el presidente de la Generalitat, Artur Mas, podrían hacer algo que fuera en contra de la Constitución como celebrar un referéndum sobre la independencia de Cataluña.

Además, ha avisado de que quienes pretenden la independencia de Cataluña lo que están ofreciendo en realidad es "lo más parecido que se puede imaginar a la isla de Robinson Crusoe''.

Grupos parlamentarios



Por su parte, el líder del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha subrayado en su intervención que "no se puede preguntar a unos cuantos lo que corresponde a todos''. Rubalcaba ha sido rotundo: "España, sin Cataluña, no es España". Y ha añadido que "no es tolerable que en Cataluña haya quien diga que España nos roba". Finalmente, Alfredo Pérez Rubalcaba ha abogado por abordar una reforma de la Constitución que "actualice el pacto constituyente" y que "recoja las aspiraciones y singularidades" de Cataluña.

El portavoz de CiU en el Congreso, Josep Antoni Duran i Lleida, ha afirmado que no cree en "grandes reformas de la Constitución", pero ha abierto la puerta a tocarla "de forma muy mesurada" como una de las soluciones al encaje de Cataluña en España. Así, ha ofrecido al Gobierno "negociar todo''.

Joan Coscubiela (Izquierda Plural) ha denunciado que el debate sobre la consulta catalana ha llegado al Congreso "totalmente manipulada": "Se está confundiendo el derecho a decidir, que es el instrumento, con el resultado, es decir, la independencia".

Rosa Díez, portavoz de UPyD en el Congreso, ha sostenido que "no hay nada que dialogar con quien incumple las normas'', mientras que el portavoz del PP en el Congreso, Alfonso Alonso ha pedido a los partidos que reclaman la consulta soberanista que "no desatiendan" la oferta de diálogo que les ha lanzado el presidente del Gobierno.

''Ustedes tienen dos patatas calientes: la catalana y la euskal patata''

Aitor Esteban, portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, ha advertido al Gobierno de Rajoy durante el debate de la propuesta de consulta soberanista en Catalunya de que "ustedes tienen dos patatas calientes: la patata catalana y la euskal patata".

Esteban ha querido subrayar la "nula voluntad" del Gobierno español para solucionar las singularidades de Cataluya y Euskal Herria: "Hasta este punto hemos llegado, a una consulta para abandonar el Estado", ha dicho el diputado jeltzale dirigiéndose a Joan Herrera y en referencia a las palabras del diputado catalán sobre la propuesta del Plan Ibarretxe.

El diputado del PNV ha instado además al Gobierno de Rajoy a buscarse "otro argumento" que el de la aceptación de a Constitución por parte de los ciudadanos para negar el derecho a decidir de los catalanes: "en el caso de Euskadi, ya se pueden buscar otro argumento, porque los vascos nunca dieron el visto bueno a la Constitución; apenas cont con el apoyo del 30% del censo".

Xabier Mikel Errekondo, portavoz de Amaiur en el Congreso de los Diputados, ha comenzado su intervención dirigiéndose al jeltzale Aitor Esteban. ''Hablemos primero de patatas en Euskal Herria, a ver si hacemos una buena tortilla al gusto de la sociedad vasca'', ha dicho.

En relación a la actitud del Gobierno, el diputado de Amaiur ha asegurado que ''la democracia está por encima de las leyes'', y que ''el Estado español volverá a fracasar, porque su soberbia y cerrazón no logrará detener la voluntad de todo un pueblo.

La diputada de Geroa Bai en el Congreso, Uxue Barkos, por su parte, ha apostado por dejar que se celebre la consulta soberanista en Cataluña para escuchar "la voz limpia, nítida, sin interferencias" de los catalanes.

Reacción de Artur Mas

Tras la votación en el Congreso, el presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas, ha afirmado este martes por la noche que el rechazo del Congreso a la consulta soberanista es una "oportunidad perdida" y un "punto y aparte", pero el "camino continua" para celebrar el referendo porque "la voz del pueblo de Cataluña no la pueden parar las Cortes".