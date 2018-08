Política

PSE pide a nacionalistas vascos y catalanes sumarse al federalismo

Redacción

21/04/2014

Por su parte, Sémper ha pedido "un cambio de rumbo hacia la sensatez al PNV" y Sortu ha advertido al PNV de que "los discursos de convivencia con el Estado español llevan a un callejón sin salida".

El secretario general del PSE-EE de Bizkaia, José Antonio Pastor, ha pedido a los nacionalistas vascos y catalanes que se sumen a la propuesta socialista de reforma federal de la Constitución ya que, a su juicio, ésta es "probablemente" la "única solución y salida" para lograr un encaje adecuado en el Estado.

En declaraciones a los medios realizadas en Bilbao, Pastor ha criticado que el PNV lanzara este domingo, con motivo del Aberri Eguna, un mensaje "confuso, equívoco y engañoso", en el que no se sabe "qué es lo que propone".

Además, ha reconocido que durante el Gobierno de Patxi López se incrementó la deuda, pero "se hizo para no recortar servicios públicos".

Según ha subrayado "lo primero que se puede destacar" del Aberri Eguna, "esa fiesta que el PNV dice que tiene ser de todos los vascos, es que ni siquiera lo es de todos los nacionalistas", ya que, en su opinión, ha vuelto a evidenciar la "división absoluta" entre la izquierda abertzale y la formación jeltzale.

Para el representante socialista, el Aberri Eguna se ha vuelto a convertir además en una "magnífica" oportunidad para "no hablar de los verdaderos problemas de el país".

"Mientras se habla de esencias identitarias y nueva nación en Europa no se habla de la atonía del Gobierno ni de la falta de ideas e iniciativas", ha indicado, para añadir que todavía no han sido capaces de desmentir "algo que era cierto" como la denuncia socialista respecto a que el Gobierno vasco está "paralizando pagos, reteniendo gastos y no cumpliendo los compromisos adquiridos en el plan de empleo".

Cambio de rumbo

Por su parte, El dirigente del PP de Euskadi Borja Sémper ha pedido hoy un "cambio de rumbo hacia la sensatez" al PNV para "ensanchar los espacios de entendimiento" y "conseguir algo bueno para los ciudadanos".

Sémper, quien ha comparecido ante los medios de comunicación en Donostia-San Sebastián para opinar sobre los mensajes lanzados ayer por el PNV con motivo del Aberri Eguna, ha acusado al líder jeltzale, Andoni Ortuzar, de haber "faltado a la verdad y de mentir" al Partido Popular.

Callejón sin salida

Sortu también se ha referido al discurso del PNV durante el Aberri Eguna y ha advertido al PNV de que "los discursos de convivencia con el Estado español llevan a un callejón sin salida".

Sortu se ha referido en un comunicado a los mensajes lanzados ayer por el PNV con motivo del Aberri Eguna y ha considerado "cuando menos curioso" que este partido "subrayara la necesidad de buscar la convivencia con el Estado, mientras utilizaba su artillería pesada, sin escatimar en agravios, contra la izquierda abertzale".