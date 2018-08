PPC acusa al Govern de usar a presos para las papeletas de la consulta

Política

24/04/2014

Por su parte, el Govern afirma no tener conocimiento de que un centro de iniciativas para la reinserción se esté encargando del diseño y la impresión de las papeletas, como apuntan los populares.

El PPC ha denunciado hoy que el Govern utiliza a reclusos para el diseño y la impresión de las papeletas de la eventual consulta del 9 de noviembre, aunque el Ejecutivo catalán ha asegurado no tener conocimiento de estos hechos.



En la sesión de control al Govern en el Parlament, la diputada popular Dolores López Aguilar ha preguntado al conseller de Justicia, Germà Gordò, sobre el hecho de que el Centro de Iniciativas para la Reinserción de Lleida sea "el encargado del diseño y de la impresión de las papeletas para la consulta ilegal que pretenden hacer el 9 de noviembre".



En este sentido, la diputada del PPC ha interpelado al Ejecutivo catalán si cree que tienen "derecho a utilizar" a presos para este referéndum "ilegal", y si han preguntado antes a los reclusos si "quieren participar" en este proceso.



El conseller de Justicia, que ha dicho no tener conocimiento de "ningún encargo" sobre la fabricación de papeletas por parte del citado centro público de reinserción, ha precisado no obstante que estos centros están abiertos a cualquier petición, ya sea de las administraciones o de un partido.



"Si su partido está interesado en hacer un pedido, lo encargan y seguro le saldrá a buen precio", la ha espetado el conseller Gordò a la diputada.



Gordò, visiblemente molesto por la intervención de López Aguilar, la he dicho a la diputada: "las ha dicho muy gordas. Ha estado absolutamente inoportuna a la hora de tratar este tema".