Política

Gure Esku dago

Ibarretxe: 'Derecho a decidir o posición unilateral de independencia'

Redacción

29/04/2014

Por su parte, Gemma Zabaleta ha planteado que PNV, Bildu y el PSE-EE "retomen" acuerdos alcanzados en el pasado, como el de Loiola, para "avanzar" en el derecho a decidir.

El lehendakari Juan José Ibarretxe ha afirmado que "en el mundo la teoría política está centrada en el concepto británico de 'voice or exit' o me das la palabra o me marcho'". "O hay derecho a decidir o hay una posición unilateral de independencia para realizar tu propio proyecto democráticamente", ha explicado.

En una charla organizada por la plataforma Gure Esku Dago este martes en Bilbao, Ibarretxe ha señalado que el binomio 'voice or exit', es el que está posibilitando que el mundo en general "ante menos democracia, responda con más independencia".

Tras señalar que "soplan vientos a favor" del principio democrático del derecho a decidir, ha indicado que éste esta directamente relacionado con el "desempeño económico y con la consecución del equilibrio social, con el concepto de desarrollo humano sostenible".

Ibarretxe ha indicado que hay una "inmensa mayoría que piensa que lo que tenemos no nos sirve" y ha añadido que "la negativa de la democracia hace que la soberanía tenga cada vez más fuerza en Cataluña y en Euskadi".

Tras señalar que "menos democracia trae más independencia", ha señalado que la voluntad del pueblo expresada democráticamente "no viola el derecho internacional".

Zabaleta

Por su parte, la exconsejera socialista del Gobierno Vasco Gemma Zabaleta ha planteado que PNV, Bildu y el PSE-EE "retomen" acuerdos alcanzados en el pasado, como el de Loiola, para "avanzar" en el derecho a decidir.

La exconsejera de Empleo ha considerado que para impulsar el derecho a decidir "solo" se precisa que los "principales" partidos de Euskadi, PNV, EH Bildu y PSE-EE, se pongan de acuerdo en aquellas cuestiones que fueron "tejiendo" en otras ocasiones.

Aoiz

Floren Aoiz, exportavoz de Batasuna, ha considerado que actualmente en Euskal Herria "no hay otra reivindicación capaz de hacer confluir tantas fuerzas" como el derecho a decidir.

Ha dicho que el derecho a decidir es "la clave de bóveda del nuevo tiempo" y que su ejecución ofrece una "solución razonable, sensata y justa" al "conflicto" vasco.