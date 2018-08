Política

Sobre autogobierno

PNV: 'Los vascos vamos a hacer nuestro camino a nuestra manera'

Redacción

03/05/2014

La presidenta del BBB del PNV, Itxaso Atutxa, ha advertido que "autogobierno es cumplir un Estatuto que el Gobierno lleva años incumpliendo".

La presidenta del BBB del PNV, Itxaso Atutxa, ha señalado que el "autogobierno es el mejor aliado de los vascos" y representa "progreso y futuro". Asimismo, ha advertido que autogobierno también es "cumplir" un Estatuto que el Gobierno español "lleva 35 años incumpliendo". "¿Cómo nos vamos a fiar?, ¿cómo no vamos a querer caminar a nuestro aire?", ha añadido.



En un acto en Igorre (Bizkaia), en el que también ha participado la candidata jeltzale a las elecciones europeas Izaskun Bilbao, Atutxa ha indicado además que los vascos "vamos a hacer nuestro camino a nuestro aire y a nuestra manera, queremos y lo vamos a hacer".



Asimismo, ha remarcado que el PNV "no ha abandonado nunca ningún rincón de Euskadi" y ha acusado a la izquierda abertzale de "atacar" a los jeltzales "caiga quien caiga". "Bildu es incapaz de dialogar, de negociar, de llegar a acuerdos con otros partidos", ha manifestado, para añadir que solo sabe "sembrar cizaña".

'Pedimos más autogobierno'

En su intervención, Atutxa ha incidido en que el tiempo ha demostrado que el autogobierno es "el mejor aliado de los vascos". "Es Osakidetza, UPV, Ertzaintza", ha indicado, para añadir que "por eso pedimos más autogobierno, porque es progreso, futuro y bueno para las personas, tengan la ideología que tengan".



"Y autogobierno es cumplir la ley: el Estatuto. ¿Cómo vamos a fiarnos del Gobierno español si lleva 35 años incumpliendo su propia ley? ¿Cómo no vamos a querer caminar a nuestro aire? Vamos a hacer nuestro camino a nuestro aire y a nuestra manera, queremos y lo vamos a hacer", ha expresado.



Asimismo, se ha mostrado muy crítica con la izquierda abertzale, quien ha considerado tiene en el PNV su "obsesión". "Mienten como bellacos. El PNV no ha abandonado Arratia ni ningún otro rincón de Euskadi. Por atacar al PNV les da igual caiga quien caiga. Esta la estrategia de la izquierda abertzale", ha denunciado.



En este contexto, ha acusado a Bildu de ser "incapaz de dialogar, de negociar, de llegar a acuerdos con otros partidos" y les ha acusado de "tener como verdadero talante la imposición, el ordeno y mando". "Arratia no es el edén, pero tampoco es el desierto del Gobi. Arratia es ejemplo de muchas cosas. También de gestión", ha añadido.