Grau dice que el precio de Valencia Summit venía desde la Generalitat

31/05/2014

El vicealcalde de Valencia está imputado en calidad de presidente de la Fundación Turismo Valencia Convention Bureau (FTVCB), la entidad que contrató sin concurso al Instituto Nóos.

El vicealcalde del Ayuntamiento de Valencia y presidente de la Fundación Turismo Valencia Convention Bureau (FTVCB), Alfonso Grau, ha declarado este sábado en calidad de imputado en el caso Nóos y en su comparecencia ante el juez José Castro ha asegurado que el precio de los eventos Valencia Summit, que costaron a las arcas públicas 3,6 millones de euros, vino dado desde la Ciudad de las Artes y las Ciencias (Cacsa), previa determinación por parte del Instituto Nóos presidido entonces por Iñaki Urdangarin.

En su declaración, que se ha prolongado durante aproximadamente una hora y ha tenido lugar en los Juzgados de Vía Alemania de Palma, el encausado ha insistido en el carácter privado de la FTVCB. Una afirmación que contrasta con las conclusiones arrojadas en sendos informes por parte de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) y el Tribunal de Cuentas, en los que determinan que la FTVCV pertenece al sector público, integrada en concreto en el Ayuntamiento de Valencia y, por tanto, está sometida a las normas de contratación pública.

Tal y como ha recordado, fue el exsecretario autonómico de Turismo Luis Lobón quien le comunicó que se había reunido con el exsocio de Urdangarin Diego Torres y con el entonces director general de Cacsa, José Manuel Aguilar, de cara a negociar la celebración de los Summit, y quien le dijo que le enviaría un dossier con las condiciones para la organización de estos eventos.

En esta línea, ha apuntado que sabía que Urdangarin estaba detrás del Instituto, lo que, según ha recordado, contribuyó a que se decantaran por Noos para la celebración de los Valencia Summit. De hecho, ha subrayado que si el Duque no hubiera estado presente en la entidad, ésta no habría sido contratada. Grau ha señalado al respecto que inicialmente estaba previsto impulsar cuatro ediciones, si bien la última no se celebró porque el marido de la Infanta Cristina ya no pertenecía a Nóos.

El vicealcalde de Valencia, Alfonso Grau, ha llegado a las 10:30 horas a los juzgados de Palma para declarar como imputado ante el juez del caso Nóos, José Castro, en relación a los convenios para que el instituto que dirigía Iñaki Urdangarin organizara los foros Valencia Summit en 2004, 2005 y 2006.

Grau ha bajado la rampa de acceso a la sede judicial de la capital balear ante la decena de periodistas congregados para seguir una jornada de declaraciones que se ha completado con el testimonio de un empresario sobre la supuesta transferencia de 12 millones de euros de Telefónica que, según él, iba dirigida a Iñaki Urdangarin.

El edil valenciano, citado para las 11:00 horas, ha llegado al mismo tiempo que el juez Castro, que ha entrado al patio de los juzgados en moto.

El vicealcalde valenciano está imputado en calidad de presidente de la Fundación Turismo Valencia Convention Bureau (FTVCB), la entidad que contrató sin concurso al Instituto Nóos para organizar tres cumbres sobre acontecimientos deportivos.

Castro considera que "existen indicios fundados de criminalidad" en los convenios suscritos entre el instituto que presidía Iñaki Urdangarin, la FTVCB y la Ciudad de las Artes y las Ciencias SA para celebrar dichas jornadas.