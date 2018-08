Política

Las frases del rey Juan Carlos I

A.A./I.R.

02/06/2014

Durante su tiempo como monarca, el rey no ha estado libre de polémica en varias de sus declaraciones.

"¡Sofi, cógelo!". El 12 de septiembre de 1961, en Suiza, Juan Carlos I lanza un paquetito al aire hacia la princesa Sofía de Grecia. El paquete contenía su anillo de compromiso.

"Me llena de orgullo y satisfacción...". Frase con la que empieza todos sus discursos de Navidad.

"La Corona, símbolo de la permanencia y unidad de la Patria, no puede tolerar acciones o actitudes de personas que pretendan interrumpir por la fuerza el proceso democrático". Después del 23-F.

"No se ayuda a la patria con acciones irreflexivas y sin salida". Primer discurso oficial del rey tras el golpe de Estado frustrado del 23-F.

"El PSOE fue una experiencia necesaria". Refiriéndose a los gobiernos socialistas de Felipe González.

"La realidad es muy difícil de soportar para quienes creen que cualquier tiempo pasado fue mejor". Hablando de los partidarios de la continuación de la dictadura.

"Nunca fue la nuestra lengua de imposición, sino de encuentro; a nadie se le obligó nunca a hablar en castellano: fueron los pueblos más diversos quienes hicieron suyo por voluntad libérrima".

"Yo soy el rey de España, no el de Bélgica". Mencionando la abdicación temporal del rey de Bélgica durante 36 horas para no firmar la ley del aborto; le reclamaron un gesto similar en 2005.

"Alzo esta copa para brindar... pero si los demás no tenéis copas...". Brindis en la Cumbre Iberoamericana de Salamanca, 14 de octubre de 2005.

"Seguiré dando guerra mientras el cuerpo aguante". En el trigésimo aniversario de su coronación como rey de España.

"¿Por qué no te callas?". A Hugo Chávez, presidente de Venezuela, después de que éste llamara fascistas a José María Aznar y a empresarios españoles.

"Hay que darles en la cabeza y combatirlos hasta acabar con ellos". En referencia a ETA, al llegar a sus vacaciones en Mallorca en 2009.

"Lo que os gusta es matarme y ponerme un pino en la tripa todos los días". Dirigiéndose a los periodistas que le preguntaban por su operación de rodilla, mayo de 2011.

"Todos somos iguales ante la ley". Nota de su discurso de navidad 2011.

"Lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir". Después de recibir el alta clínica tras permanecer cinco días ingresado por una fractura de cadera, tras la polémica cacería en Botsuana.

"Frente a quienes practican la intolerancia, quiero proclamar una vez más mi fe en la democracia y mi confianza en el pueblo vasco". Respondiendo a su interrupción por Herri Batasuna, 1981.

"Pronto estaré dando guerra otra vez". El rey reaparece tras su operación en abril de 2013.