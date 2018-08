Política

Debate

El Congreso aprobará este miércoles la ley de abdicación

L.E./E.L. | eitb.com

10/06/2014

El pleno comenzará a las 9:00 horas con el debate y votación de la propuesta aprobada ya por el Ejecutivo de Rajoy. La sesión será ofrecida en directo por eitb.com.

La ley que hará efectiva la abdicación de Juan Carlos I saldrá este miércoles adelante en el Congreso con un apoyo mayoritario, del PP y del PSOE, que ha cerrado filas en torno a la postura de Alfredo Pérez Rubalcaba y finalmente apoyará sin apenas fisuras el proyecto.

Por otro lado, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha reclamado en un informe que Juan Carlos y Sofía estén aforados en su nuevo estatuto jurídico cuando se produzca la sucesión en la Corona.

El Pleno del Congreso de los Diputados debatirá y votará el Proyecto de Ley de Orgánica de abdicación del rey don Juan Carlos I, que requiere mayoría absoluta para ser aprobado, dado su carácter orgánico.

El Pleno empezará a las 9:00 horas con el debate y votación de la propuesta de tramitar el proyecto en lectura única. A continuación comenzará el debate con la exposición del proyecto por parte del Gobierno y la intervención de los grupos parlamentarios de mayor a menor, salvo el Grupo Popular, que intervendrá en último lugar.

La sesión será ofrecida en directo a través de eitb.com.

Enmiendas

En total son cinco enmiendas de devolución y enmiendas parciales en las que propone la celebración de un referéndum para consultar a la ciudadanía sobre la forma de Estado que quiere.

Los siete partidos políticos que las apoyan son los tres que integran la Izquierda Plural (IU, ICV y CHA), así como ERC, el BNG, Compromís y Geroa Bai.

Votación, de viva voz

A continuación se procederá a la votación, en la que los diputados se pronunciarán uno por uno y de viva voz a favor del sí, del no o de la abstención.

Esta es la fórmula que han pedido la Izquierda Plural y el grupo mixto amparándose en el artículo 85 del Reglamento del Congreso, que obliga a realizar una votación pública y por llamamiento individual si así lo solicitan dos grupos parlamentarios.

La ley cuenta con el apoyo de PP, PSOE, UPyD, Foro Asturias y UPN; CiU y PNV han anunciado que se abstendrán, e Izquierda Plural, ERC y BNG votarán en contra. Amaiur se ausentará del pleno en el momento de la votación, pero participará en el debate.

Mayoría absoluta

Una vez votadas las enmiendas de devolución presentadas y aprobado el proyecto, que requiere mayoría absoluta dado su carácter orgánico, el texto pasará directamente al Senado para continuar su tramitación.

En la sesión del Senado ya no se incluirán enmiendas para proceder así a su rápida publicación en el BOE y agilizar su entrada en vigor.

El 17 de junio, en el Senado

Los senadores aprobarán por votación electrónica la ley orgánica que hará efectiva la abdicación del Rey, a diferencia de los diputados, que lo harán por llamamiento público individual como han solicitado Izquierda Plural y el Grupo Mixto en la Cámara Baja.

El pleno monográfico del Senado que debatirá y votará la ley orgánica comenzará a las 16:00 horas del martes 17 de junio con la presentación de texto normativo por el Gobierno.

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso, Soraya Rodríguez, ha recalcado que cada diputado es "dueño de su voto", pero ha rechazado dar libertad en la votación porque, según ha dicho, el PSOE tiene "una posición política absolutamente clara".

Por otro lado, el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha criticado que Felipe VI pueda ser proclamado rey ante las Cortes Generales vestido con el uniforme de capitán general de los Ejércitos, lo que, a su juicio, recuerda a tiempos pasados.

Jon Iñarritu ha adelantado que los diputados de Amaiur intervendrán en el debate, pero no en la votación final, porque, según ha argumentado, no se consideran ciudadanos españoles y no participan en votaciones que no estén relacionadas con Euskal Herria.

"Normalidad"

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha enmarcado dentro de la normalidad el debate de este jueves en el Congreso y ha subrayado que ese es el único objetivo de ese pleno frente a quienes pretenden plantearlo como un debate entre monarquía o república.

El jefe del Ejecutivo ha insistido en que ese debate tiene un objetivo único como es la abdicación del rey Juan Carlos, y ha recordado que, según recoge la Constitución, este asunto debe tratarse en las Cortes Generales.

Rajoy ha dicho que desea y cree que una inmensa mayoría de diputados van a votar a favor de ese proyecto de ley orgánica y eso va a coincidir con lo que desea la inmensa mayoría de ciudadanos españoles.

"Por tanto, creo que lo que se va a producir es algo que hay que enmarcar dentro de la normalidad, por fortuna, porque España es un país serio, con leyes y procedimientos que se cumplen para tomar las decisiones que convienen la inmensa mayoría de los españoles", ha añadido.