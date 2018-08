Política

Comisión de investigación

Villadelprat rechaza que Epsilon recibiera 48 millones de euros

Redacción

24/06/2014

El administrador general de Epsilon Euskadi cree que al hablar de esta cifra "se mezclan cosas". La exconsejera de Industria, Ana Aguirre, también ha declarado en la comisión de investigación.

El administrador general de Epsilon Euskadi, Joan Villadelprat, ha rechazado que el proyecto Epsilon-Euskadi, escudería vasca de Formula 1, recibiera un total de 48 millones de euros como asegura el presidente del TVCP, Jose Ignacio Martínez Churiaque.

Villadelprat ha comparecido, a puerta cerrada, ante la comisión de investigación sobre las ayudas públicas recibidas por las empresas Epsilon que cuenta entre sus informes con el voto particular de Churiaque al informe del TVCP en el que se incorpora un cuadro explicativo que cifra el total de ayudas públicas - de gobiernos central y vasco-- recibidas por Epsilon en una cifra próxima a los 48 millones de euros.

En declaraciones a los medios de comunicación en los pasillos del Parlamento vasco tras comparecer en la comisión, ha criticado que "nunca se habla" del dinero que han perdido los accionistas y ha rechazado que se trate de 90.000 euros como aseguran los informes que maneja la Comisión de investigación sino que ascienden a 6 u 8 millones de euros. "Si esto es poco, no lo sé", ha insistido.

También ha rechazado que las ayudas públicas que recibió el proyecto asciendan a 48 millones de euros como asegura el voto particular del presidente del TVCP y cree que al hablar de esta cifra "se mezclan cosas".

"Estoy honrado de haber hecho un proyecto que ha durado cierto tiempo y que la crisis nos ha destrozado pero lo que queda al final es un edificio y un proyecto valorado en más de 40 millones", ha concluido.

"Desgraciado fracaso"

La exconsejera de Industria, Comercio y Turismo en el Gobierno Vasco de Juan José Ibarretxe, Ana Aguirre, ha defendido este martes que, aunque personalmente no intervino en esta operación, el crédito de 16 millones de euros concedido al proyecto Epsilon-Euskadi responde a un "interés general" y subraya que el parque Tecnológico de Álava no ha sufrido una "pérdida patrimonial" gracias al "valor estratégico" de estas instalaciones.

Asimismo, ha defendido que este proyecto "desgraciadamente fracasó" pero no por decisiones "equivocadas" del Gobierno vasco y ha rechazado el planteamiento "simplista" por el que se afirma que "si el gobierno apuesta y el proyecto fracasa, la consecuencia sea que el gobierno se equivocó". "En política industrial hay que apostar. Si el gobierno no hubiera apostado por proyectos importantes que muchos cuestionaron en su momento, no hubiéramos conseguido el desarrollo productivo que hemos tenido", ha asegurado.