Urdangarin niega todo delito, pero reconoce 'irregularidades' fiscales

Redacción

04/07/2014

En el recurso contra sus imputaciones, el abogado de Urdangarin defiende que éste logró hacer negocios por su preparación y no sólo por ser miembro de la Casa Real.

La defensa de Iñaki Urdangarin niega en el recurso contra sus imputaciones en el caso Nóos que haya cometido alguno de los ocho delitos que le imputa el juez instructor, José Castro, aunque admite que puede ser responsable de "irregularidades administrativas tributario-fiscales".

El letrado que defiende al marido de la infanta Cristina, Mario Pascual Vives, solicita a la Audiencia de Palma que le exonere de las veinticuatro imputaciones por ocho delitos diferentes que le atribuyó Castro en el auto con el que cerró la instrucción el 25 de junio.

En un escrito de dieciséis páginas que registró el pasado miércoles en los juzgados de Palma, del que ha dado traslado este viernes Castro a las partes, el abogado de Urdangarin sostiene que de la investigación no se han derivado indicios suficientes para acusar al cuñado del Rey de malversación, prevaricación, fraude, tráfico de influencias, falsedad documental, estafa, falsificación y delito fiscal.

En lo que a dos presuntos delitos fiscales se refiere, el abogado señala que Urdangarin no cometió ilícito alguno en 2007 y 2008. En cualquier caso, reconoce que el imputado podría haber cometido irregularidades administrativas que no rebasaron, en ninguno de los ejercicios, el umbral de los 120.000 euros a partir del cual esta circunstancia se considera delito. Así, solo "entiende y reconoce" que en 2007 y 2008 Urdangarin pudo cometer "irregularidades" fiscales que deberían ser resueltas por vía administrativa, "nunca penal, por no rebasar las correspondientes cuotas, en ningún caso, el umbral de los 120.000 euros por tributo y año".

Defiende que logró hacer negocios por su preparación

Asimismo, Urdangarin defiende que si logró hacer negocios a través del Instituto Nóos y otras empresas fue por su preparación y por haber sido "deportista de alto nivel" y "no sólo" por su condición familiar en la Casa Real.

En el recurso, la defensa de Urdangarin afirma que "es cierto, sí, mi mandante, por matrimonio, desde el año 2004 era yerno del rey de España y ahora es cuñado del rey de España, pero esa condición familiar no fue la única tenida en cuenta para que pudiera intentar realizar su actividad profesional".

Contratos con las administraciones públicas

En cuanto a las contrataciones que Nóos llevó a cabo con las Administraciones balear y valenciana, la defensa señala que su patrocinado únicamente percibió de ellas 795.732 euros (923.049 euros con IVA), pese a lo cual, lamenta, el juez le mantiene una fianza de responsabilidad civil de 6 millones de euros.

Cierre ''prematuro'' de la instrucción

Pascual Vives, que se queja en su recurso de la vulneración del derecho a la defensa porque no ha dispuesto con tiempo suficiente de los resultados de las investigaciones sobre su cliente, califica de "prematuro" del cierre de la instrucción y critica la falta de precisión en la incorporación de citas y documentos por parte del juez Castro en su auto.

Para el letrado, el magistrado ha realizado una "instrucción prospectiva" que ha ido ampliando su objeto original, los contratos del Instituto Nóos con la administración balear, para extenderse a otras actividades del duque de Palma en diversas regiones españolas.