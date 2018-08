Política

Entrevista en Radio Euskadi

Arraiz quiere reunirse con el PNV para frenar la 'escalada dialéctica'

Eriz Lotina | eitb.com

14/07/2014

El presidente de Sortu ha reclamado una mesa de diálogo para "reconducir la situación". Arraiz ha pedido al Gobierno Vasco que trate de "presionar" al Ejecutivo central para acabar con al dispersión.

El presidente Sortu, Hasier Arraiz, ha solicitado una reunión al presidente del EBB, Andoni Ortuzar, tras la polémica suscitada en las últimas semanas entorno a los presos. A juicio de Arraiz, las declaraciones de los dirigentes jeltzales y las réplicas constituyen "una escalada dialéctica que se necesario detener".

Entrevistado en el espacio 'Boulevard' de Radio Euskadi, Arraiz ha dejado claro que "la responsabilidad fundamental es del Gobierno de Madrid". El presidente de Sortu ha recalcado que más de 65 presos han cursado peticiones individualizadas para ser trasladados a cárceles cercanas a Euskal Herria. "De momento todas han sido rechazadas", ha concluido.

Por ello, Arraiz ha pedido al Gobierno Vasco que trate de "presionar políticamente" al Ejecutivo central para acabar con al dispersión. "El principal responsable y culpable es el Gobierno de Madrid", ha insistido.

Sin embargo, el representante de la izquierda abertzale ha reclamado una mesa de diálogo entre el PNV y Sortu para "reconducir esta situación". "La voluntad de Sortu es detener esa escalada dialéctica", ha agregado.

Visita de Powell y McGuinness

Por otro lado, Arraiz de ha referido la visita que esta semana realizarán el exjefe de Gabinete del Gobierno del Reino Unido, Jonathan Powell, y el viceministro principal del Gobierno de Irlanda del Norte, Martin McGuinness.

El dirigente de Sortu ha reconocido que "no sabe exactamente que esperar" de la visita, pero ha indicado que ambos vienen ha realizar un seguimiento del proceso y a recoger un diagnóstico de las partes para dar los siguientes pasos.

Además, Arraiz considera que "es relativo que no esté pasando nada" en el proceso de paz. "Que no haya grandes acontecimientos no quiere decir que no esté pasando nada", ha dicho. "Este tipo de procesos son con dientes de sierra", ha agregado.

Co-decisión

La última oferta de concierto político basado en la co-decisión realizada por Ortuzar en Madrid no es del agrado de la izquierda abertzale. "Sinceramente, consideramos que es una vía agotada que no va tener ni siquiera inicio", ha declarado Arraiz.

El presidente de Sortu cree que el Estado español "está en una dinámica de subordinación; la co-decisión no existe". "Viendo el ejemplo catalán es obvio que es imposible", ha agregado.

Por ello, Arraiz ha vuelto a apostar por iniciar un proceso en Euskal Herria "basándonos en un acuerdo entre fuerzas políticas vascas, porque desde Madrid lo único que va llegar es el veto político".