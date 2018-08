Política

Los mediadores, en Bilbao

El lehendakari no se reunirá con los mediadores internacionales

Redacción

15/07/2014

Sin embargo, sí lo hará un representante del Gobierno Vasco. Jonathan Powell y Martin McGuinness visitarán Bilbao este miércoles para reunirse con representantes de PNV, izquierda abertzale y PSE-EE.

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha decidido no reunirse con el mediador británico Jonathan Powell, que visitará mañana Euskadi, al entender que su presencia no aportará nada y solo persigue satisfacer la "estrategia" de la izquierda abertzale. Sin embargo, el Gobierno Vasco enviará a un representante par reunirse con el mediador.

Powell llegará a Bilbao acompañado del viceministro principal de Irlanda del Norte y dirigente del Sinn Féin, Martin McGuinness, para mantener contactos políticos ante el estancamiento del desarme de ETA.

Fuentes conocedoras de las reuniones que mantendrán estos mediadores han asegurado a EFE que ya se han cerrado reuniones con el PNV, izquierda abertzale y PSE-EE, pero no del PP ni de UPyD.

El lehendakari ha decidido asimismo no asistir a ninguna de las reuniones que ha preparado Lokarri para tratar de dar nuevos pasos en el proceso de paz, después de casi cinco meses desde que ETA hiciera un primer gesto de entrega de armas ante la denominada Comisión Internacional de Verificación (CIV), liderada por Ram Manikkalingam.

Urkullu no mantendrá por lo tanto la misma postura de entonces, cuando según fuentes del Gobierno Vasco, asumió "todos los riesgos habidos y por haber" en aquella "escenificación" de entrega de armas que fue un "fiasco".

Si es para venir a contrastar que no hay avances y no van a decir nada nuevo, el lehendakari no quiere reunirse con ellos porque considera que su viaje "es solo para satisfacer la necesidad y estrategia de la izquierda abertzale", han indicado las mismas fuentes.

El Gobierno Vasco espera que la visita sirva "para algo más"

Por otra parte, el portavoz del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, ha advertido de que la visita de Powell y McGuiness debe servir "para algo más" que para constatar que "no ha sucedido nada relevante" desde su último desplazamiento a Euskadi.

En rueda de prensa tras la celebración del Consejo de Gobierno, Erkoreka ha confirmado que el lehendakari "ni ha sido requerido para tenerla, ni ha recibido invitación expresa alguna respecto. Por lo tanto, no hay prevista ninguna reunión", ha dicho.

Se reunirá con un miembro del Gobierno Vasco

Sin embargo, un representante del Gobierno Vasco se reunirá con el mediador internacional, como han anunciado más tarde, después de analizar los motivos y los objetivos que buscan con la reunión.

El PP, no

El PP de la CAV ha anunciado hoy que declina la invitación de reunirse con los verificadores al considerar que lo prioritario es avanzar en un acuerdo entre los vascos que rechace la historia de ETA.

Ante la nueva visita anunciada de Jonathan Powell y Martin McGuinness, la secretaria general del PP vasco, Nerea Llanos, ha explicado que su partido no asistirá a la cita.

Según ha reflexionado Nerea Llanos en un comunicado, esas reuniones de los verificadores "son movimientos cada vez más irrelevantes incluso para quienes en su momento pretendieron legitimar su utilidad para cerrar la página del terrorismo de ETA".

UpyD, tampoco

El parlamentario vasco de UPyD, Gorka Maneiro, ha agradecido hoy al mediador británico Jonathan Powell que no le haya invitado a las reuniones que mantendrá mañana con distintos partidos, al considerar que acude a Euskadi "con intenciones engañosas y manipuladoras".