Ayestarán dice que no participó en el asesinato de 3 guardias civiles

23/07/2014

El miembro de ETA José Lorenzo Ayestarán Legorburu "Fanecas" ha negado hoy en la Audiencia Nacional su participación en los asesinatos de tres guardias civiles el 4 de octubre 1980 en Salvatierra (Araba) cuando trabajaban en una carrera ciclista juvenil.



"Yo no tengo nada que ver con los hechos de los que me acusan en este juicio" ha asegurado Ayestarán, que se enfrenta a una pena de 81 años de prisión por el asesinato de José Vázquez Platas, Avelino Palma Brioa y Ángel Prado Mella.



Durante el juicio, Ayestarán, acusado de tres delitos de atentado a agentes de las Fuerzas de Seguridad con resultado de muerte, solo ha respondido a su abogado y ha rehusado contestar a las preguntas de la Fiscalía y la acusación particular.



Por su parte, el también miembro de ETA Félix Alberto López de Lacalle Gauna, "Mobutu" y el ex cura de Salvatierra Ismael Arrieta Pérez de Mendiola, que ya fueron condenados por el asesinato de los tres guardias civiles, también han negado su participación en estos hechos, de los que "han pasado muchos años".



María Soledad Iparaguirre y su madre María Luisa Genechea han dicho, a través de videoconferencia, que no recuerdan haber alojado al procesado y otros miembros de ETA en un caserío después del asesinato y han aludido a "las condiciones antidemocráticas" de sus respectivas declaraciones en dependencias policiales.